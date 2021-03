La Corredoria estalla por el "hacinamiento" de su instituto: Las madres exigen espacios provisionales frente al "caos" educativo del barrio

El instituto de La Corredoria es “un auténtico caos” y la asociación de madres y padres no está dispuesta a permitir que sus hijos comiencen el próximo curso “hacinados” en un centro que se construyó para dar servicio a 600 alumnos y que actualmente cuenta con 952. Con el fin de encontrar soluciones a corto plazo contra la “masificación” y para que su problema se haga visible en toda Asturias, el colectivo iniciará una campaña reivindicativa que se presentará hoy y que principalmente se centra en la difusión de vídeos reivindicativos elaborados por diferentes perfiles de la comunidad educativa a través de las redes sociales. En dichas grabaciones, los alumnos y sus padres relatan con detalle el “infierno” que supone acudir a diario al instituto más masificado de la región y exigen que el Principado habilite otros espacios en el barrio para dar clases. “Las últimas noticias que tenemos dicen que el nuevo instituto no va a estar al menos hasta 2024. Y eso si es que se hace, que cada día tenemos más dudas. Tenemos que buscar soluciones cuanto antes”, explica Sonia Ribeiro, una de las portavoces de la asociación.

Los impulsores de la campaña sostienen que la parálisis generada por el covid no puede ser disculpa en el caso de La Corredoria y afirman que sus protestas no van a cesar hasta que se ponga freno a una situación “desesperada y desesperante”. Para empezar exigen “espacio” para que sus hijos, los horarios de clase y los planes de estudios no se vean afectados por la saturación. Y ese espacio, según la asociación de madres y padres, podría encontrarse “de forma provisional” en algunos edificios del barrio que actualmente se encuentran parados por diferentes circunstancias. Una de las alternativas que propone el colectivo es el mercado de abastos del barrio, que aún no se ha estrenado a pesar de que el edificio terminó de construirse en el año 2013 y supuso una inversión cercana a los 3,5 millones de euros. “Sería una buena fórmula para matar dos pájaros de un tiro. Por un lado habría sitio para acoger a los alumnos y por otro se le daría uso a un edificio que lleva parado mucho tiempo”, señala Sonia Ribeiro.

Además del mercado de La Corredoria, los padres y madres del IES de La Corredoria también ponen sobre la mesa otras posibilidades, como el Centro de Formación Ocupacional (que pertenece al Ayuntamiento y se encuentra situado justo enfrente del centro), la nave de un conocido supermercado que ha echado el cierre (haría falta negociar su alquiler) o incluso el centro social de El Cortijo –que se encuentra cerrado por las medidas anticovid–, aunque esta posibilidad es menos realista debido a la importancia que tiene el centro social para la vida diaria del barrio. No obstante, la opción que más gusta entre padres y profesores es la instalación de “aulas de campaña” en los propios terrenos del instituto. “Se trata de buscar soluciones da cara al próximo curso y esa es una posibilidad viable. Se ha hecho en otros centros –en La Corredoria se hizo en el colegio Carmen Ruiz Tilve– y podría ser una de las alternativas siempre que se garantice que los alumnos y los docentes van a estar en espacios perfectamente acondicionados, dice la portavoz de la asociación de padres y madres.

Los problemas

Los vídeos de la campaña que se presenta hoy se centran en los problemas que está generando la masificación en el instituto. Uno de ellos es la necesidad de dar clases en horario vespertino. Al haber tantos alumnos, y con el fin de garantizar la presencialidad, padres y profesores llegaron a un acuerdo para que los estudiantes de primero y segundo de bachillerato, unos 200 chavales, vayan a clase por las tardes. Pero a la hora de llevarlo a la práctica eso ha generado bastantes trastornos. “Algunos alumnos han optado por dejar el instituto y tienen que desplazarse a otros centros de Oviedo porque no pueden compatibilizar los estudios con el deporte que practican o con otro tipo de actividades, como por ejemplo el conservatorio de Música”, explica Sonia Ribeiro. “Además no rinden igual porque no están acostumbrados y les cuesta levantarse por las mañanas si no tienen clase”, añade.

La semipresencialidad en las aulas de tercero y cuarto de la ESO –algo que es común para todos los centros– también está generando problemas en La Corredoria. “Los críos que están en casa casi nunca tienen clases online. Muchos de ellos tienen que prepararse en academias particulares y hay familias que no tienen economía para afrontar esta situación. El fracaso escolar puede ser estrepitoso”, asegura la portavoz del colectivo.

Pero el principal problema es sin duda la falta de espacio. “No se pueden hacer actividades de ningún tipo al margen de las clases normales porque no hay sitio para nada. La biblioteca está completamente inutilizada porque se utiliza como aula y la cafetería también porque se ha convertido en una especie de sala para los profesores”, afirma Sonia Ribeiro. Además de eso, según la asociación de padres y madres, en el instituto de La Corredoria falta personal –al menos un conserje para por las tardes– y son necesarios algunos arreglos. “Lo que tenemos muy claro es que el año que viene todavía va a haber más alumnos y que todos no pueden estar aquí”, dice Ribeiro.

“Con el covid los problemas se han multiplicado por dos”, afirma el director

El director del instituto de La Corredoria, Francisco de Asís Fernández Olanda, tiene muy claro que la preocupación de los padres está más que justificada y que la necesidad de un segundo equipamiento de enseñanza secundaria para el barrio es cada vez más evidente. “No se puede esconder algo que es obvio. Tenemos un solo instituto cuando el número de alumnos y el resto de circunstancias evidencian que se necesitarían dos”, señala. “Además, con el covid los problemas se han multiplicado por dos. Para cumplir a rajatabla con las medidas sanitarias tenemos que ampliar aún más las distancias y reducir el número de personas en las aulas, algo que nos está resultando muy difícil”, añade el docente.

Además de lidiar con la pandemia, el instituto tiene este año más alumnos que nunca y las jornadas lectivas llegan a durar hasta once horas. No en vano, como consecuencia de la falta de espacios y las exigencias del covid, el instituto optó ya en septiembre por trasladar a la tarde las clases de primero y segundo de bachillerato para garantizar la docencia presencial. Así, los estudiantes van a clase de forma escalonada. Algunos entran a las ocho y cuarto, otros a las nueve y los de primero y segundo de bachillerato a la una y cuarto de la tarde. “Este año las clases duran 45 minutos y algunos alumnos salen a las siete y media de la tarde. Pero el curso que viene, si no hay cambios y vuelven las clases de una hora, habrá claramente un instituto diurno y otro nocturno porque no va a quedar otra opción”, añade el director.

Presencialidad

El concejal de Educación, José Luis Costillas, y la concejala Lourdes García, ambos de Ciudadanos, se reunieron ayer con miembros de la Plataforma por la Presencialidad en las aulas y se comprometieron a estudiar la posible disponibilidad de espacios municipales que puedan albergar las clases presenciales que no están impartiéndose en los institutos por decisión de la consejería de Educación del Principado, debido a las medidas de distanciamiento por el Covid. El grupo municipal de Ciudadanos secunda así la iniciativa del grupo parlamentario de la formación naranja en la Junta para que la Consejería de Educación reanude todas las clases –propuesta que recibió el apoyo de todos los grupos de la oposición en el Parlamento– e insta al Gobierno regional a retomar las clases presenciales. “Ciudadanos se suma a las reivindicaciones de los padres que sostienen que muchos alumnos se están quedando atrás en la educación con el modelo semipresencial”, dicen fuentes del partido.