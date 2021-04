“El derribo del spa del Naranco es un gran avance para la reforma del Palacio de los Deportes”

–¿Cómo se vive una crisis mundial desde su cargo?

–Con mucha dedicación. El covid paró todo y nosotros no fuimos excepción. Parece que fue ayer y ya hace más de un año que empezó todo esto que nos obligó a reinventarnos constantemente para cumplir la normativa, a veces dando palos de ciego, pues entonces estábamos obsesionados con las desinfecciones y ahora resulta que no era lo más importante.

–¿Frenó la pandemia sus planes para el deporte ovetense?

–En parte sí pero, por otro lado, nos dio la oportunidad de acometer mejoras en determinados equipamientos, aprovechando la falta de actividad. En 2020 dedicamos 600.000 euros en mejoras, muchas inaplazables para mantener nuestros equipamientos en buen estado.

–¿Dónde fue a parar el dinero?

–Realizamos varias mejoras en las piscinas del parque del Oeste, mejoramos suelos de polideportivos, pusimos cortinas en otros, mantenimientos varios. En algunos casos, de no haber hecho estas inversiones tendríamos que haber cerrado la puerta.

–¿Tienen previstas este año mejoras similares?

–Sí, disponemos de otros 600.000 euros aproximadamente. Dedicaremos más de 300.000 euros en sustituir los parqués de los polideportivos de La Carisa, Colloto y Vallobín. Además, hay una partida de 120.000 euros para poner tornos en las tres piscinas cubiertas y las pistas de pádel y tenis del parque del Oeste. Se trata de una modernización necesaria y muy importante para controlar los aforos. El resto se repartirá entre pequeñas mejoras en varias instalaciones.

–¿Tan mal están los equipamientos?

–Hay que tener en cuenta que son instalaciones viejas y, por otro lado, durante los cuatro años del tripartito hubo un total abandono de las mismas. Los tres parqués que sustituiremos albergan partidos de categorías nacionales y su renovación será clave cuando tengamos que desviar actividad por las obras del Palacio de los Deportes.

–¿Para cuándo ese gran pabellón de la ciudad?

–Es nuestro compromiso de mandato y se va a hacer. Quizás no vaya con toda la agilidad que queramos, pero lo importante es que avanza. La adjudicación del derribo del spa del Naranco es una gran noticia, pues tanto el proyecto del traslado de la pista de atletismo como el de la remodelación del Palacio se están redactando de manera paralela y en cuanto haya disponibilidad de la parcela todo podría ir más rápido.

–¿Hay fecha para el derribo del fallido spa?

–Tras la adjudicación en la pasada junta de gobierno se dan quince días a la empresa para entregar la documentación y luego los trabajos se prolongarán durante tres meses y medio. Cruzamos los dedos para que todo vaya según lo previsto.

–¿Por qué una pista de atletismo en el Naranco?

–Oviedo es desde hace 40 años un referente nacional en el mundo del atletismo. Nuestra intención es aprovechar esa parcela para disponer de una pista con siete calles y gradas con capacidad para 2.500 personas. Tenemos reuniones regulares con la Federación de Atletismo y estamos convencidos de que la nueva pista permitirá albergar pruebas nacionales e internacionales de primer nivel.

–También tienen previsto un plan de choque en las piscinas exteriores.

–Se está preparando un proyecto de rehabilitación integral de los once vasos al aire libre, pero las mejoras profundas no se acometerán hasta 2022. Destinaremos 120.000 euros en los próximos meses para acometer las reparaciones más urgentes y abrir según lo previsto el 1 de julio.

–El OCB sigue sin tener un pabellón acorde a su categoría.

–Quien ha apostado por el baloncesto en esta ciudad siempre fueron los gobiernos del PP. El gobierno anterior enseñó muchos bocetos e infografías, pero ninguna realidad. Nosotros tenemos claro que el Oviedo Baloncesto está haciendo un trabajo brillante y necesitan un espacio. Estamos haciendo todo lo posible para que el Palacio de los Deporte sea ese espacio cuanto antes.

–El Real Oviedo Rugby está de uñas porque su campo sigue sin arreglar.

–El único que tiene en su mano una solución inmediata es el Principado. Desde el Ayuntamiento, para acometer una obra necesitamos, para empezar, que se cuantifique. En su día se dieron cifras que no nos parecían reales. Se habló de 400.000 euros para dotar el campo del Naranco de césped artificial, pero no nos cuadra. Para el césped de Matalablima tuvimos que presupuestar 404.000 euros y estábamos hablando solo de una sustitución, en el Naranco estamos hablando de un terreno rústico y hasta que no se valore la obra poco podemos hacer. Nuestra intención es alcanzar un acuerdo con el Principado para solucionar el problema, pero llevará tiempo.

–¿Siguen apostando por traer grandes eventos a la ciudad?

–Tratamos de adaptarnos a los formatos exigidos por la normativa sanitaria. A veces cuesta explicar a la gente que hay unas pruebas que se pueden hacer y otras no porque disponemos de instalaciones y protocolos adecuadas para ellos. De momento, tenemos en cartera citas como la Vuelta Asturias, las carreras del año Xacobeo, la Bike Race en julio, un campeonato de España de Kárate, el Rally Princesa o la San Silvestre.

–¿Renuncian definitivamente al World Padel Tour?

–Es una opción que sigue sobre la mesa, pero se celebrará cuando se le pueda sacar rendimiento económico y el público pueda disfrutar del evento. En cuanto la situación sanitaria lo permita, este tipo de citas serán claves para la recuperación.

–¿Se celebrará este año la Oviedo Cup?

El viernes les llegó el correo de Salud pública para denegar la posibilidad de celebrarla este mismo mes. La fecha barajada ahora es la primera semana de julio, bajo unas condiciones especiales de separación por grupos. Todo está a expensas de la evolución del covid.

–¿Estrenará Trubia por fin este año su polideportivo?

–Contamos con una partida de 200.000 euros en el presupuesto de este año y solventar este tipo de demandas históricas es uno de nuestros compromisos. Ojalá todo llegue a buen puerto cuanto antes y cumplamos con los vecinos.