Solidaridad galáctica para celebrar el día de "Star Wars"

“Sabemos que a raíz de la pandemia hay muchas familias que están pasando verdaderos apuros económicos. La gente, muy solidaria, da productos al Banco de Alimentos para que se distribuyan, pero nos dimos cuenta de que la leche de bebés no era un artículo muy común para donar. Y claro, los bebés solo pueden tomar biberón. A los críos de 5 ó 6 años, por ejemplo, les puedes dar legumbres, patatas, que es lo que más dona la gente. Pero la leche de bebés es un artículo caro y que no se dona mucho, porque si no tienes niños pequeños en casa no te das cuenta ni de ese gasto ni de esa necesidad. Por todo ello, decidimos organizar una pequeña campaña para recolectar los mayores botes posibles y entregarlos al Banco de Alimentos para que así ellos los distribuyan como vean oportuno”, cuenta Pilar Acebal, la presidenta de la Orden 66 de Asturias.