Decenas de voluntarios ensayan en los campanarios de Oviedo para el concierto con Llorenç Barber

Barber y la directora artística del proyecto, Montserrat Palacios, recorrieron ayer varios de los campanarios implicados en el concierto, para instruir a los voluntarios. Por la mañana estuvieron en Las Pelayas y la torre de la Catedral, a donde volvieron por la tarde, antes de ir a la iglesia de Santa María La Real de la Corte, en la plaza Feijoo, donde les visitó el presidente de la Fundación Municipal de Cultura (FMC), José Luis Costillas.

Los preparativos están siendo intensos. La emblemática “Wamba”, la pieza de 802 años integrada en el cuerpo de campanas de la Catedral de Oviedo, estrella del concierto, está dando más de un quebradero de cabeza a Barber y Palacios. “El badajo que tiene no es el original y no sirve. Pensábamos que el original podía ser uno que se conserva en Las Pelayas, pero no. Se ha perdido y no se puede reconstruir en este momento”, explica Palacios. Por eso, Barber ha decidido emplear la maza incorporada al mecanismo eléctrico, que será accionada de forma manual por uno de los voluntarios.

Durante los ensayos de ayer, Barber comprobó el sonido y el estado de todas las campanas, y enseñó a los voluntarios unos rudimentos básicos para que puedan leer su partitura y activar las campanas en el momento exacto. Barber y Palacios también fueron resolviendo algunos de los retos que les plantea la actividad, como la altura de algunas de las campanas, que exige ciertos ajustes. “Hay alguna a la que solo pueden llegar escaladores”, exclamaba ayer Palacios .

Aunque ya cuentan con varios voluntarios, Barber y Palacios confían en poder reunir a algunas personas más de cara al concierto. “Son siete campanarios, necesitamos a gente para poder estar en todas y que todo vaya como hemos planeado”, señala. Además de la torre de la Catedral, Las Pelayas y Santa María La Real de la Corte, se activarán durante el concierto los campanarios del Ayuntamiento, el Edificios Histórico de la Universidad de Oviedo, San Isidoro y San Tirso.

El comienzo del concierto de campanas está previsto para las 21.30 horas, cuando ya anochezca en la ciudad, y su duración se estima en 45 minutos. El consejo de la organización es que los ciudadanos no se queden parados bajo un campanario, ya que en ese caso no podrán disfrutar de la coordinación armónica de los distintos cuerpos. Invitan, en cambio, a los ovetenses a pasear por la ciudad buscando los puntos intermedios entre los campanarios implicados, para poder disfrutar de este evento único en plenitud.