El barrio ovetense de Ciudad Naranco se harta de los atascos: "Esto es horrible"

La ampliación del puente de Nicolás Soria está pensada para acabar con los atascos que llevan años incordiando a los vecinos de Ciudad Naranco, pero las obras que se están ejecutando para hacer realidad el proyecto han convertido el barrio en una auténtica ratonera para los conductores. Los embotellamientos que antes se generaban con cierta regularidad en esta parte de Oviedo son ahora el pan de cada día. circular por la zona se ha convertido en “una auténtica odisea” y los vecinos no ven avanzar un proyecto que debería estar terminado en el mes de septiembre y que ya acumula un retraso reconocido por los responsables de Adif. De hecho, el organismo responsable de las infraestructuras ferroviarias prevé que la nueva estructura no comenzará a tomar forma, al menos, hasta octubre. El barrio está harto de la situación y teme que ese retraso sea aún mayor. “No es el primer vecino que me para y me dice que la obra está parada, que el proyecto no vale y que hay que empezar de nuevo”, asegura Rubén Fernández, el presidente de la asociación vecinal Ciudad Naranco Existe.

Relacionadas El retraso acumulado en las obras de Nicolás Soria impedirá cumplir los plazos iniciales

El problema de los atascos es de tal calibre en Ciudad Naranco que incluso los taxistas evitan adentrarse en la zona a ciertas horas del día. Los profesionales del sector aseguran que llevar a un cliente hasta el barrio a las horas de entrada y salida de los colegios no es rentable porque se quedan “encerrados” por los embotellamientos y no esconden que la mayoría de ellos intenta evitar estas carreras para ofrecer servicios que les resultan más beneficiosos. No en vano, los propios vecinos aseguran que, en algunas ocasiones, salir de Ciudad Naranco con su coche les lleva más de cuarenta minutos.

“Esto es horrible. Por las mañanas tengo que salir de casa más de una hora antes para asegurarme llegar a tiempo a mi trabajo en Gijón. Y eso que no me coincide con la hora de entrada en los colegios”, señala Diego Martínez, que vive en la calle Montes del Sueve, una de las arterias más afectadas por los atascos de Nicolás Soria. Solo el colegio Santa María del Naranco cuenta con más de 1.800 alumnos, una población superior a la de algunos concejos asturianos.

A Marisa Álvarez, la presidenta del colectivo vecinal Activa Ciudad Naranco, también le llegaron “rumores” que apuntan a que la obra del puente de Nicolás Soria no avanza. “Me lo han dicho por la calle, se rumorea que la obra está parada, pero la verdad es que yo siempre veo allí a los obreros. Eso sí, tampoco es que vea mucho movimiento”, dice. “Es cierto que la pandemia lo ha retrasado todo, pero eso no tiene que ser disculpa para darse prisa en acabar un proyecto que es de vital importancia para nuestro barrio. A veces pasas a las cinco de la tarde y ya no hay nadie. Evidentemente, los trabajadores tienen que descansar, pero si hay un retraso podría tratar de arreglarse con más turnos”, afirma la representante vecinal. “El verano debería de aprovecharse para darle un buen impulso porque se acaban los colegios y hay menos coches”, añade.

Según indican los promotores del proyecto –de cuatro millones de euros– las obras iniciadas en agosto del año pasado aún seguían en fase de preparativos en abril. Fuentes de Adif explicaron entonces a este diario que los trabajadores estaban entonces tratando de sentar las bases que sustentarían los grandes marcos de hormigón encargados de soportar el peso de la nueva estructura. Los técnicos afirmaron que los operarios estaban ejecutando las pantallas del recinto de empuje, que posteriormente se vaciaría para pasar a la construcción de los marcos de hormigón que constituirán el paso inferior. Todo ese proceso llevará unos meses, por lo que la operación de hincado de los marcos podría no comenzar hasta octubre.