Hasta siempre, Sergín

Querido hijo:

Te has ido casi sin darnos cuenta, en silencio, no como eras tú, charlatán y peleón. Con gesto sonriente, parecía que querías decirnos adiós con alegría, quizá para que no sufriéramos por tu marcha.

Naciste con muchos problemas, pero los tres juntos peleamos y vivimos luchando para superar tus males, y así fue...

Has tenido una infancia y adolescencia duras, pero a la vez alegre, te aceptaste a ti mismo sin complejos, recuerdo que siempre nos decías que no te sentías diferente de cualquier otro chico.

Siempre te llevamos con nosotros allí donde fuéramos, y te aceptamos con orgullo tal como eras. Nos hemos sorprendido de cómo te querían en todos los ámbitos en los que participabas activamente, algunos de los cuales nosotros desconocíamos.

Muchas personas nos acompañaron en tu marcha, tanto de forma presencial, por cartas y redes sociales, artículos en prensa, etcétera; nos han llegado más de 100 correos con dolor, emoción y dándonos ánimo.

Queremos agradecer a todas esas personas y a las que quisieron pero no han podido acompañarnos todo el cariño que te tenían y el ánimo que nos dieron y siguen dando.

Siempre estaremos dándoles gracias, muchas gracias...

De ti no nos despedimos porque te sentimos con nosotros aquí presente, así será hasta siempre, hijo mío.

Tus padres, que nunca te olvidarán, Amado y Conchi.