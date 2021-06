Mesa redonda sobre la brecha digital

Dice Aurora Beltrán, entre otras muchas cosas líder de “Tahúres Zurdos, que el mundo del rock es muy machista. “No hay más que escuchar las letras: ‘Más sexy. Muñequita ponte tacón. Más sexy. Hazme un guiño para empezar...”, pone como ejemplo entonando el conocido tema de “Coz”, que no es “ni mucho menos” el único en el que las mujeres se “cosifican” y se hacen de menos. “Yo soy guitarrista de rock and roll y sé que a las mujeres no se les toma en serio. Tenemos que tocar muy bien para que se nos escuche. La mujer en el rock siempre ha sido la “groupie”, la que toca la pandereta o la que hace los coros, el instrumento bello de decoración”, asegura esta veterana de los escenarios, que ayer estuvo en Oviedo para participar en el festival “Cincuenter” –un ciclo puesto en marcha para reivindicar el papel de las mujeres mayores de 50 años en la cultura y en todos los aspectos de la vida– y para ofrecer un concierto en el teatro Filarmónica junto a otras dos músicas de larga trayectoria: Inma Serrano y Lidia Pujol.

Las tres juntas, sentadas en el hall de un conocido hotel de la ciudad, aplauden la iniciativa del festival ovetense y coinciden a la hora de señalar que en la música, al igual que en otros campos, la mujer siempre ha sido “pisoteada” por una sociedad tradicionalmente machista. “El machismo no significa solo que los hombres intenten jorobar a las mujeres, se trata de que a las mujeres se les obvia”, dice Inma Serrano. “En la música no hay un compañerismo por parte de los chicos para dejarles sitio a las mujeres que empiezan y nunca lo ha habido. Ninguno de ellos se levanta y te deja salir al campo a ti un poquito, como pasa en el fútbol”, recalca. “Da igual lo bien que toques o la música que hagas, sólo interesas en función de si eres atractiva o no”, añade Lidia Pujol.

Entonces Aurora Beltrán echa la vista atrás. “Mirad, cuando yo tenía unos dieciocho años teníamos un grupo sólo de chicas que se llamaba ‘Belladona’. Bien, pues íbamos a dar los conciertos como si fuésemos monjas, de negro y con la ropa hasta el cuello, sin enseñar nada. Lo que queríamos era que apreciasen nuestra música. Es que si eras guapa o atractiva no tocabas bien, así eran las cosas. Y eso a los chicos no les pasaba”. Por eso, según sostienen las tres, es tan importante el festival “Cincuenter” que se está desarrollando en Oviedo. “Las personas que reparten las cartas no son equitativas. Y lo peor es que cada vez hay más machismo y más violencia de género entre los jóvenes”, dice Inma Serrano. La navarra Asunción Beltrán ha sido galardonada con el premio Cincuenter Cultura Oviedo “por su condición de pionera y también su resistencia y su reivindicación de la experiencia y el criterio que dan los años para seguir en la lucha”.

Al mismo hotel en el que estaban las tres músicas llegaron poco después Soledad Mallol y Elena Martín, actrices y componentes del dúo “Las Virtudes”, que cerrarán el ciclo hoy con un espectáculo de humor en el Filarmónica. Ellas también han sufrido el machismo a lo largo de su carrera y aún lo sufren. “Los contratos de las mujeres en nuestro campo son más bajos que los de los hombres”, dicen.

El Archivo Histórico acogió ayer una mesa redonda en la que tomaron parte las expertas en tecnología Sara Lozano –en el centro– y Carmela Ríos con la periodista Eva Orúe –a la izquierda–. Debatieron sobre brecha digital e igualdad en las redes.