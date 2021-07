Canteli tranquiliza a los vecinos de La Florida: “El recinto ferial no va a dar lugar a botellones”

Canteli visitó la Florida después de leer en LA NUEVA ESPAÑA que los responsables de la Asociación de Vecinos de La Florida amenazan con convocar movilizaciones en contra del recinto ferial amparándose en los resultados de una encuesta que están realizando por el barrio para testar la opinión de los vecinos sobre el proyecto. Según sostiene Modesto López, el presidente del colectivo, la mayoría de esas opiniones son contrarias al recinto ferial. “La reunión con el Alcalde ha sido positiva y hay cosas que nos ha trasladado que me parecen muy bien, pero nosotros sólo somos representantes de los vecinos, no podemos decidir por ellos y actuaremos en función de los resultados finales de la encuesta”, dice López. A la reunión de ayer también acudió, el presidente de la Asociación de Vecinos de Vallobín, Javier Fernández; el antiguo presidente de la Asociación de Vecinos de la Florida, Emilio Peña, y el edil Mario Arias.

Aunque modesto López sostiene que la oposición vecinal al recinto ferial es abrumadora, hay otras asociaciones del barrio que se posicionan a favor del proyecto municipal. Una de ellas es la Asociación Vecinal y Festivo Cultural San Melchor. “Queremos mostrar nuestro rotundo apoyo al proyecto del recinto ferial de La Florida. Nuestra encuesta es el sentir de los vecinos, comerciantes y hosteleros que visitamos y nos encontramos por la calles de nuestro barrio y alrededores. No hablamos desde ningún punto de vista partidista, queremos lo mejor para nuestro barrio y para nuestra ciudad, nos movemos por el interés general del mismo y eso conlleva, entre otras cosas, la prosperidad y el desarrollo de proyectos que generen empleo”, recoge un comunicado emitido ayer por el colectivo.

“Queremos de La Florida y de Oviedo una ciudad como nos merecemos todos los que vivimos en ella, por eso no podemos perder las actuaciones que se promuevan, vengan de la administración que vengan, por culpa de gente que tenga un no sistemático por respuesta. No a la Ronda Norte, no al recinto ferial... Entendemos que pueda haber vecinos que no les guste ninguno de los dos proyectos, pero hay que pensar también en el desarrollo, el futuro y el empleo de la ciudad. Oviedo es una de las pocas capitales de provincia que no tiene ninguna de las dos cosas, ni ronda de circunvalación en la zona norte ni un recinto ferial. Ya es hora de que, por Oviedo, las dos sean una realidad”, añade el texto.

El recinto ferial de La Florida, si los planes municipales no se tuercen, será una realidad “a finales de este mismo año”.