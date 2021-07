El cirujano plástico Francisco Menéndez-Graíño será nuevo Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias. Menéndez-Graíño, que justo este año cumple cuatro décadas de trayectoria profesional, tomará posesión en un acto que se celebrará el próximo jueves, 15 de julio, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias (Plaza de América, 10), a partir de las 20.00 horas.

“Me siento muy orgulloso, es un reconocimiento que me hace muy feliz”, señala Menéndez-Graíño, que reconoce que no esperaba este nombramiento como Académico Correspondiente. “A nivel profesional, que tus compañeros te hagan académico es algo que me parece muy bonito, es algo precioso”, señala el cirujano plástico.

Hijo de un marino avilesino y sin antecedentes familiares en el mundo de la medicina, Francisco Menéndez-Graíño nació en Lugo en 1956. Con apenas tres años, la familia se instaló en Oviedo. Cursó Medicina en la Universidad de Oviedo y, durante la carrera, conoció a Ricardo de Manuel, cirujano plástico, y quien se convertiría en su maestro y en la figura decisiva para que se dedicase a esta disciplina. En 1981, Menéndez-Graíño inició una sólida y reconocida trayectoria profesional. En el bienio 2016-2017, el cirujano ovetense ejerció como presidente de la Asociación Española de Cirugía Estética Plástica (AECEP).

En su toma de posesión como académico, Menéndez-Graíño estará flanqueado por Alfonso López Muñiz, Académico de Número, quien realizará la presentación. En ese mismo acto, Francisco Menéndez-Graíño leerá el correspondiente discurso, que versará sobre “La cirugía plástica, reparadora y estética, del siglo XX al siglo XXI”.

“Básicamente, tratará sobre la evolución de la cirugía plástica desde que yo empecé, en 1981, hasta ahora. Trataré de explicar cómo estaba en ese momento y cómo ha ido evolucionando en estos cuarenta años”, señala.

Respecto a esa evolución, Menéndez-Graíño reconoce que técnicamente se ha avanzado, pero mantiene la pericia del cirujano como un factor diferencial. “Es cierto que la práctica ha cambiado bastante desde que yo empecé en aquel año de 1981, se ha mejorado mucho. Pero no tanto como otras: sigue siendo una especialidad que tiene una vertiente más artística”, reflexiona.

La toma de posesión de Francisco Menéndez-Graíño como Académico Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía del Principado de Asturias se concretará en un acto público, con entrada libre y retransmitido en directo a través de internet, en la web www.rampra.org.