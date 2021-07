La portavoz de Somos en el Ayuntamiento de Oviedo, Ana Taboada, le pide al equipo de Gobierno que dirige el popular Alfredo Canteli que respete los nombres de las calles que instauró el anterior tripartito --integrado por IU, PSOE y Somos-- cuando retiró las placas del callejero franquista. Taboada realiza esta solicitud después de que el Ayuntamiento anunciase, a través de las péginas de LA NUEVA ESPAÑA, que acatará inmediatamente la resolución de la Consejería de Presidencia del Principado, que ha hecho firme la orden para que se supriman 17 nombres de calles de la ciudad por vulnerarla ley de Memoria Democrática. Aunque el gobierno regional le ha dado seis meses de plazo al Consistorio para modificar esos nombres, el equipo de Gobierno quiere tener solucionado el problema antes de que acabe el mes de agosto.

"El gobierno de Canteli debería respetar el nomenclátor del callejero hecho por el anterior gobierno cuando se retiraron los nombres franquistas. Así como nuestro gobierno respetó los nombres puestos en su día por los gobiernos anteriores de Gabino de Lorenzo, cuando cambió tres calles franquistas de las decenas informadas por la anterior comisión", señala Taboada. "Por respeto al pluralismo político que nuestra Constitución establece como principio inspirador, deberían mantener los nombres puestos durante nuestro mandato", añade

Según la portavoz de Somos, manteniendo los nombres del tripartito "ahorrarian dinero a las arcas públicas evitando gasto en placas, evitarían un tercer cambio a las vecinas y vecinos de Oviedo y mostrarían aquello de lo que pretenden presumir de tolerancia y respeto institucional", señala. "Además garantizarían el respeto a los nombres recuperados de la historia de Oviedo como calle Progreso y Plaza del Fresno, y de mujeres relevantes y necesarias de visibilizar en el callejero ovetense".

El Ayuntamiento adelantó que va a asumir la orden del Principado, pero no detalla si las placas que van a dar nombre a esas 17 calles van a ser los mismos que había determinado el anterior tripartito. “En un mes estará concluido el expediente, que incluirá no sólo nombres nuevos para estas 17 calles y para otras que han tenido peticiones vecinales concretas, sino que también contemplará nombres para calles, plazas y rincones que aún no han sido bautizados y cambios en otras que sí tienen nombres, pero que creemos que no están a la altura del respeto a la libertad, a la democracia y al valor de la convivencia en paz que Oviedo y España merecen”, señala el segundo teniente de Alcalde y concejal delegado del área de gestión del patrimonio, el popular Mario Arias.