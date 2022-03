Los grandes conciertos de San Mateo vuelven este año a la explanada de La Ería

Siete años después de que Melendi cerrara las fiestas de San Mateo con un gran recital junto al estadio Carlos Tartiere, volverán los grandes conciertos en la semana de fiestas a la carpa de La Ería. Así lo acaba de confirmar la concejalía de Festejos, que cumple, de esta forma, con una promesa que figuraba en el programa electoral del PP y que la pandemia fue postergando.

No solo fue el covid el culpable de los cuatro años que el equipo de gobierno de Canteli ha tardado en recuperar este espacio para los grandes recitales mateínos. En el primer año de gobierno de PP y Cs, en 2019, la nueva Corporación renunció al programa que había dejado diseñado el anterior gobierno tripartito, pero no tuvo tiempo a recuperar la carpa de La Ería. Desarrolló entonces un nuevo recinto, en la Losa, y parecía que la fórmula había llegado para quedarse de no ser por una reclamación en los Juzgados y la posterior sentencia que anuló para siempre la posibilidad de utilizar esa zona para ese tipo de espectáculos.

Después vino el covid y un modelo de conciertos pequeños y medianos, limitado a algunas plazas y a los recintos cerrados de teatros y auditorios. Ahora, animados por la posibilidad de un septiembre sin restricciones y con la pandemia controlada, Festejos quiere volver a los grandes conciertos y recuperar el escenario de la carpa de La Ería.

Pero no lo hará con el modelo de los años anteriores. Si entre 2013 y 2015 el PP externalizó la gestión de las fiestas y el espacio, con una suerte de contrato “llave en mano”, ahora el Ayuntamiento quiere gestionar directamente el recinto. Será Festejos quien se encargue de las contrataciones y se convocarán distintos concursos para la estructura, el escenario y la dirección de producción. Además, como novedad, este año habrá barras, aunque su gestión será independiente del resto del recinto. El Ayuntamiento quiere aprovechar en La Ería el sistema desarrollado en el Bombé y extendido el año pasado a otras zonas de la ciudad en sustitución de los chiringuitos, y sacar a concurso pequeños puestos de comida y bebida a los que se puedan presentar los hosteleros locales.

De momento, fuentes de la concejalía de Festejos aclaran que todavía se está elaborando el diseño técnico del que saldrán los distintos concursos. Aunque algunos detalles ya han empezado a trascender: el espacio tendrá unas dimensiones similares a las de la carpa instalada entre los años 2013 y 2015, con una capacidad para al menos 8.000 personas, aunque “más moderna y con más posibilidades para albergar grandes conciertos”, indican las mismas fuentes, y las actuaciones serán de pago.

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, explicó que desde su área se está trabajando para ofrecer “un gran recinto y una excelente programación para que los ovetenses disfruten del mejor San Mateo”. “Los técnicos están desarrollando un enorme esfuerzo para que todos estos planes se puedan ir concretando con los procesos administrativos pertinentes. Tenemos las ideas muy claras de lo que queremos y estamos haciendo lo indecible para poder llevarlo a buen término. Oviedo tendrá un gran recinto en La Ería y una programación muy atractiva para cubrir todos los gustos musicales”, subrayó.

Por ahora, aunque hay muchos artistas con los que el Ayuntamiento de Oviedo está negociando para tratar de cerrar actuaciones en San Mateo, se han confirmado ya las de Leiva, “Estopa”, “Love The 90” e “Ilegales”, que están girando con el trabajo que celebra los 40 años en activo de la banda.

Además, el Ayuntamiento también está organizando un “gran festival indie” del que todavía no se han dado a conocer nombres y que será gestionado directamente desde el área de Festejos.

Tras el fracaso del recinto de la Losa, aparcada la posibilidad de volver a acoger grandes conciertos en las pistas de San Lázaro como se barajó en el anterior equipo de gobierno, y con la plaza de toros todavía muy lejos de una rehabilitación que le permita regresar a los circuitos, la explanada de La Ería volverá a tener esos grandes recitales que estrenó Fito Cabrales en 2006, cuando vino a presentar a Oviedo la gira “Por la boca vive el pez” y se montó por primera vez una carpa en ese aparcamiento. En aquella ocasión el recinto estaba previsto para 10.000 personas, pero el éxito del ex “Platero y tú” desbordó todas las previsiones con unas 12.000 almas.