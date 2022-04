Los comercios hacen fuerza y tratan de detener la marcha de Minas con firmas

El comercio de Oviedo –y también sus clientes– firma en masa para intentar frenar el traslado de “su” Escuela de Ingeniería de Minas a Mieres. Eduardo Arnáez regenta una farmacia en la plaza del Ayuntamiento. En el escaparate tiene colgado –bien visible– un cartel que reza “Minas no se toca” y dentro una clienta firma en una hoja contra la mudanza. Ya van unas cuantas. Solo en su negocio han recogido unas doscientas. “Todo lo que sea apoyar a Oviedo me parece bien, nos pidieron colaborar y en eso estamos, esta no es una cuestión de partidos políticos, tenemos que estar todos unidos para que la ciudad funcione”, resalta Arnáez. El comercio intenta de esta forma sacar músculo para exhibirlo ante el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, e intentar hacerle torcer el brazo. Aunque lo ven complicado. Una clienta entra en la farmacia, Ione Zernea, y firma sin dudar en la hoja. Una más contra la mudanza.

Nacho del Río, presidente de la Asociación de Comercio de Oviedo, asegura que la voluntad común es conservar Minas: “No estamos de acuerdo con estos planes, todos en la ciudad queremos que la Escuela se quede”. Con ese argumento por bandera en los comercios de la capital asturiana –especialmente en los del centro– comienzan a abundar los carteles para exigirle al Rector que no toque la Escuela y, dentro, comienza a ser una imagen habitual ver a los clientes firmando. “Prácticamente el 95% de los clientes a los que les pides firmar lo hacen, te dan el apoyo sin pensárselo, los pocos que te dicen que no es porque son de Mieres y a ellos les interesa el traslado”, asegura Arnáez. Y agrega: “Nos conviene a todos defender la Escuela, porque cada día nos quitan más cosas”. Sobre las posibilidades que ve de que Minas se quede en Oviedo el porcentaje ya no le sale de forma tan inmediata. “Lo veo complicado porque el Rector y la Universidad son los que tienen la llave”, señala, “lo que más me preocupa de todo esto es la tendencia, de que esto sea solo la punta del iceberg y que ahora sea la Escuela de Minas y que mañana sean otros equipamientos”. A solo unos metros, en el restaurante La Genuina, el hostelero Julio Menéndez acaba de poner la hoja de firmas en la barra. “Minas en Oviedo es toda una institución, yo, con cincuenta años solo recuerdo a la Escuela aquí”, señala mientras atiende a unos clientes. “Como ovetense creo que es una barbaridad que se lo lleven, aquí han venido estudiantes de Minas de todas las partes de España, esta es una Escuela que tiene un gran prestigio”. Lo peor, asegura, que este pueda ser el primero de muchos traslados que descapitalicen a Oviedo. En el restaurante, la hoja de firmas la inaugura una de los camareros, David Pantiga Fernández. “Veo muy mal que se quieran llevar la Escuela, espero que se quede porque lleva mucho tiempo aquí y creo que es una institución importante para la ciudad, hay que luchar y pelear por ella”. A partir de ahora, añade, comenzará a ofrecerle a todos los clientes que entren en el local que firmen. Está convencido de que tendrá éxito. Van pocos minutos desde que la hoja de firmas está en la barra, pero ya han recogido unas cuantas. Bajo los arcos de El Fontán, uno de los escaparates de una mercería luce con orgullo el cartel de “Minas no se toca”. Dentro, Charo Viejo, que regenta el negocio, asegura que “lo lógico es que la Escuela se quede en Oviedo, pero nosotros no somos nadie para decidir”. A su lado, Isabel Alonso, asiente con la cabeza, “yo opino lo mismo, tampoco estoy de acuerdo en que se lleven a la Escuela de aquí”. Al debate, Charo Viejo agrega “en Oviedo ya solo vivimos de los servicios y si nos van quitando la Universidad ¿qué nos queda? ¿de qué vamos a vivir las tiendas?”. También comenzará a ofrecerle la hoja de firmas a cada uno de los clientes que entren por la tienda. La campaña de firmas se extenderá en los próximos días a más comercios de la ciudad para enseñar músculo ante la Universidad.