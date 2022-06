Una tromba de agua causa estragos en Bueño, Ventanielles y La Corredoria

El cielo venía varios días avisando, y al final se desató la tormenta. En torno a las siete de la tarde de ayer, una monumental tromba de agua atravesó Oviedo desde El Cristo hasta La Corredoria, causando estragos a su paso.

Antes de alcanzar la capital, la tormenta se cebó con Bueño (Ribera de Arriba), causando inundaciones en varias viviendas. Es un problema recurrente: el alcantarillado que recoge las aguas residuales y las pluviales en su camino hacia el aliviadero de Rebolón, el río Nalón en Palomar y Las Caldas tiene un tubo pequeño, totalmente insuficiente para asumir el caudal, lo que hace que cuando llueve con intensidad expulse el agua hacia las casas, especialmente a partir de El Pontón, donde se une con la conducción general.

Instantes después, el muro de agua llegó a la capital. Faltaban minutos para las siete de la tarde y la tormenta arreció sobre El Cristo, anticipando lo que pasaría cuando alcanzase la zona baja de la ciudad. En la antigua fábrica de armas de La Vega, sede central de la Semana Profesional del Arte, la lluvia anegó varias zonas de las naves y obligó incluso a mover varias de las piezas expuestas. “Es algo con lo que contábamos y teníamos prevista la actuación, por lo tanto no hubo daños materiales”, asegura la responsable Marta Fermín.

Justo al lado, en la zona colindante al Palacio de los Deportes de Ventanielles, las jóvenes campeonas de halterofilia Carla González, Sdenka Ojeda y Marta García se disponían a leer el pregón de las fiestas del Bollo. Pero todo se truncó: la lluvia anegó varias zonas en cuestión de minutos, llegando a atrapar algunos coches. Solo algunos adolescentes parecían disfrutar del temporal, corriendo alrededor de una alcantarilla convertida en surtidor, emulando la típica estampa veraniega en torno a las bocas de incendio neoyorquinas. Ante la imposibilidad de hacer el pregón como estaba previsto, se improvisó una lectura apresurada en la carpa del bar, con la promesa de repetirlo en plenitud el Martes de Campo.

Cerca de allí, en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el agua anegó un aparcamiento, anticipando lo que pasaría cuando la tromba de agua alcanzó La Corredoria. En el populoso barrio, las cañerías de unos edificios de las Viviendas del Principado de Asturias S. A. (VIPASA), situados en la calle Instituto Aramo, reventaron sobre un garaje dañando varios coches y provocando una gran inundación. “Esas tuberías llevan años dándonos problemas”, asegura una vecina.

A escasa distancia, en la calle Antidio Velasco, un bloque, también de VIPASA, sufría las consecuencias del temporal, que sumado al deterioro de las infraestructuras dejaron sin luz y con mayor deterioro varios domicilios. “Se me bajaron los plomos y no me atreví a tocarlos”, cuenta la presidenta de la comunidad Sonia García, que ya ha denunciado en diversas ocasiones las condiciones infrahumanas en las que viven los habitantes de estos pisos: con plagas de ratas, grietas y humedades constantes: “Y si llueve de esta manera, empeora la situación”.