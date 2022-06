El Pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó ayer, con los 15 votos de PP, Cs y Vox y la oposición de los 11 de PSOE y Somos, el inicio del regreso de los caballos al Asturcón. La luz verde a la tramitación del expediente para que el complejo deportivo situado en la falda de la cara norte del Naranco vuelva a ofrecer servicios hípicos y, en paralelo, para buscar una contrata que explote el recinto, sirvió para sacar pecho de lo que será, en palabras del Alcalde Canteli, un "referente mundial" y para que la oposición lanzara la voz de alarma al ver regresar fantasma del pasado: la sospecha de irregularidades a lo largo del proceso con el que el Alcalde Gabino de Lorenzo gestionó aquella infraestructura.

A las críticas, a los reparos, a las pegas de por qué destinar dinero a un hípico en el que no habrá muchos vecinos de Oviedo con caballo y no a la construcción de Escuelas Infantiles, respondió Canteli con todo internacionalizador: "Hay empresas interesadas en buscar un retorno para Oviedo y hoy ya estamos gastando en seguridad en ese equipamiento. No pensemos en los caballos de Oviedo, hay que abrirlo con todas miras, podemos equivocarnos, pero puede ser un centro de referencia a nivel mundial". Como la oposición insistía en los supuestos chanchullos que rodearon al Asturcón, el regidor volvió a intervenir en el debate: "Yo no vine a Jugar, vine a trabajar por Oviedo", explicó, "igual que trabajé en el banco y en el Centro Asturiano, y desde que llegamos estamos peleando por un Asturcón que ustedes dejaron que se cayera. Nadie hizo nada para mantenerlo, estaba cayéndose hasta el techo de la cafetería, fue una irresponsabilidad total del tripartito. Debían estar callados".

Sus palabras no gustaron al líder de la oposición, el portavoz socialista Wenceslao López, ni al que fue concejal de Economía de aquel gobierno, Rubén Rosón, que gesticulaba y protestestaba indicando que ellos llevaron a los trabajadores del Plan de Empleo a esas instalaciones. López volvió a explicar que si bien fue el tripartito quien suspendió el servicio ecuestre, ellos ya se habían encontrado el Asturcón "en situación de rescate, porque la situación estaba bajo mínimos". "El proyecto del Asturcón", resumió, "fue un proceso irregular e ilegal desde el mismo día en que se inauguró aprobándose ese mismo día el proyecto, fue todo un desmán, y es ya el colmo que ahora quiera echar la culpa al tripartito del Asturcón, no meta historias falsas", protestó.

Todavía se avivó más el debate con algunas derivadas sorpresa. Una, cuando Canteli quiso hacer gala de transparencia en este proceso con la oposición y, en referencia a la portavoz de Vox, señaló: "Cristina (Coto) lo sabe (las empresas interesadas que hay) porque se lo comenté en una ocasión, tomando un café". Protestó el PSOE, "¿y a los demás no se lo comenta?". Coto, rápida, echó un poco de leña al fuego y, maliciosa, lanzó: "Café no hubo, Alcalde, pero me parece una práctica democrática que el Alcalde hable con los portavoces y les diría una cosa a PSOE, que no les preocupe tanto esto y más por qué algún concejal o concejala se pasa por algún despacho a proponer proyectos culturales y los logra sacarlos adelante".

Las insinuaciones de Coto quedaron flotando en el aire. Mucho más preciso, directo y tan incisivo que provocó todas las protestas del PP y del propio Alcalde, fue Rubén Rosón, que calificó el Asturcón de "referente europeo del pelotazo y de la peor política municipal, que iba a costar 2,4 millones y acabó costando 24". "Un año antes", siguió desentrañando Rosón, "Gabino de Lorenzo había creado la Yeguada Picos de Europa para vender caballos, y 24 milones de euros públicos después se construyó el Asturcón, en el que lo de menos eran los caballos, era el palco privado del Bernabeúe donde hacían negocios sucios el alcalde y sus secuaces". Rosón subió el tono y dijo, en referencia a De Lorenzo, que el alcalde había constituido una empresa "para traficar con caballos". Canteli le dijo a Rosón que se comportara y respetara al pleno, pero el concejal de Somos se explico´. "El respeto hay que ganárselo, el verbo traficar significa eso, comerció con caballos y utilizó dinero público para beneficiarse posiblemente de ello".

En medio de toda esa bronca, la concejala encargada de defender la postura del gobierno, Concha Méndez, optó por el perfil bajo y se limitó a leer en toda su literalidad el expediente, dividiéndose el texto en los dos turnos de intervención, aunque remató con algunas reflexiones más políticas. Explicó que en la sesión de este miércoles no se estaba mirando "al pasado" y sí "al futuro", que las críticas sobre Escuelas Infantiles y Hospitales eran pura "demagogia" y que las razones de relanzar el Asturcón eran ecónomicas: un sector generó 7.000 millones de euros en España el año pasado y que generó 149.000 puestos trabajo y competiciones como la del hípico de Gijón con un impacto de 1,6 millones euros, citó.

Si su tono fue bajo, la que asomó como portavoz más combativa en el asunto de los caballos y casi se diría que entrenándose en la posible alianza que su partido está estableciendo en otros lugares de la geografía española con el PP fue la portavoz de Vox, Cristina Coto. Viendo la preocupación del PSOE y Somos por el coste del Asturcón y no destinadar ese dinero a otro tipo de servicio les soltó: "El PSOE es catedrático en sobrecostes, y me da igual que sea un hospital o un hípico, es dinero público. ¡Anda que no se pueden hacer escuelas, el Insituto de la Corredoria, el de la Florida con el dinero de sus chiringuitos en el que emplean a sus amigos, una escucha algunas lecciones que ponen los pelos de punta!

El PSOE todavía presentó una enmienda para estudiar otros usos para el Asturcón pero no salió adelante. La había defendido el socialista Diego Valiño, en una dirección similar a la de Rosón pero con un tono menos agresivo: "Tiene que estudiar mejor las consecuencias de reabrir el Asturcón", le había dicho a Canteli. "Parece que pretende ser más Gabino que Gabino sin importarle el coste público, no convierta esta herencia del gabinismo en una nueva canteliada".

Clima preelectoral

La aprobación de dos suplementos de crédito por 117.000 euros había abierto la sesión, marcada, más que otras veces, por el clima preelectoral. El debate permitió a la oposición echar la vista atrás y cuestionar la gestión del equipo que preside Alfredo Canteli durante estos tres años, por más que las nuevas ayudas fueran destinadas a cuestiones muy concretas: 80.000 euros para la informatización del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS), sendas subvenciones de 5.000 euros para las organizaciones animalistas Mundo Vivo (tenencia responsable de animales) y Plataforma proanimales (colonias de gatos feraces) y otras dos, de unas 10.000 cada una, a Cáritas y Banco de Alimentos para proyectos destinados a ayudar a los refugiados procedentes de la guerra de Ucrania. Ana Rivas (PSOE) afeó la "falta de planificación económica" que muestra, explicó, el recurso a suplementos de crédito a medida que surgen necesidades, y puso en duda la legalidad de las ayudas a las plataformas animalistas, en tanto que el gobierno explicó que había sido el área municipal la qEstudioue había buscado a las asociaciones, y no abriendo un procedimiento abierto a todas las organizaciones que quisieran desarrollar ese servicio.

No obstante, el PSOE votó a favor de los suplementos, como también lo hicieron Vox y Somos, pese a los enfrentamientos verbales a costa de este punto. Rosón volvió a criticar la escasa inversión y a afear la cantidad de dinero (60 millones) que el Ayuntamiento tiene en los bancos, y no en políticas destinadas a los ciudadanos. También afeó que se haya "retrocedido" en la negociación sobre La Vega, la fábrica de Gas o el Cristo y . que solo en la captación de los fondos de resiliencia europeos Gijón lleve captados el doble de recursos: "Sois como los malos estudiantes, que estudian para un cinco y acaban sacando un dos", criticó. Las quejas le sonaron al concejal de Economía, Javier Cuesta, a frases repetidas en otras ocasiones por el concejal de Somos, que también había criticado el gasto que supone para las arcas públicas el equipo de gobierno, y le invitó a ahorrar a la administración sus gastos en dietas: "Para eso lo escribe en twitter, no viene aquí y eso que nos ahorramos", le soltó. Desde Vox, Cristina Coto incidió en las necesidades de personal de los bomberos, más allá de estas inversiones en equipos informáticos.

La aprobación de un estudio detalle de una parcela de la unidad de gestión de Los Reyes, entre la Argañosa y la Florida, sembró dudas entre Somos y el PSOE, por tratarse de un estudio detalle que teóricamente serviría para dar licencia de obra a un edificio que, sin embargo, ya está construido. El concejal Nacho Cuesta explicó que en la gestión de esta licencia había un problema con una medianera en la que no se podían abrir ventanas, a menos que se modificase el retranqueo del edificio. Como para que esto fuera posible era necesario modificar el estudio detalle, los técnicos, explicó, plantearon la solución de que se construyese el edificio conforme a la modificación que se espera y el compromiso de instalar una estructura a modo de "trampantojo" para restituir los límites de la parcela si el estudio detalle, que ahora se aprueba, no le permite la modificación. Aprobado con los votos del PP y CS y la abstención de Vox, PSOE y Somos votaron finalmente en contra del estudio detalle por estas dudas legales y la protesta del líder de la oposición, Wenceslao López, ante las intervenciones de Nacho Cuesta y su terminología jurídica con la que, dijo, "acabamos mareados". Discursos jurídicos que, aclaró, solo le marean "en el caso de él", ironizó para dejar a salvo a su compañero de partido Ricardo Fernández, también jurista. Nacho del Páramo, desde Somos, aprovechó el debate para denunciar la "preocupante forma de actuar" del servicio de Licencias, por la disparidad de casuísticas que, señaló, agilizan unos procedimientos y otros no y muestran que hay "constructores con una suerte tremenda".

Por otra parte, y siguiendo la línea de otras sesiones, PP y Cs aplicaron el rodillo y tumbaron todas las mociones de urgencia de la oposición. En esta útlima parte del pleno volvieron a salir a colación cuestiones como la Ronda Norte, donde Somos, muy combativo, denunció "especulación" y mostró, uno a uno, varios planos del estudio informativo con la afección acústica o al patrimonio en la zona. Como Nacho del Páramo también insistió en que en las encuestas sobre el paisaje el 72% se había mostrado en contar, el concejal Nacho Cuesta le afeó que sus críticas eran una "entelequia trufada de mentiras" y explicó que "si PP y PSOE llevaron en sus programas su posición a favor de la Ronda Norte y obtuvieron, en conjunto, 24 concejales, eso significa que un 90% de los ovetenses optaron por la opción política a favor de la Ronda".

Por otra parte, también se anunció que habrá declaración institucional de apoyo al día del orgullo LGTBIQ y que el equipo de gobierno confía en que el TSJA rechace las medidas cautelares que ha pedido el actual gestor del albergue de animales y se pueda cambiar el contrato en breve.