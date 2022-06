“Si no existiese el bosón de Higgs no habría átomos y sin ellos no sería posible nada de lo que conocemos. El mecanismo de Higgs, a través del campo de Higgs, es capaz de hacer que el electrón tenga una masa diferente de cero. El bosón nos dice que los átomos existen y nos revela su tamaño”.

Tal se manifestó ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Javier Cuevas, catedrático de Física Atómica de la Universidad de Oviedo, que inauguró el ciclo divulgativo de la Academia de Ciencia e Ingeniería de Asturias, presidida por Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química desde 1987, que presentó al conferenciante y habló del ciclo, que proseguirá el próximo jueves en la Casa de Cultura de Luarca, a las 19.00 horas, con una charla de José Luis Acuña, catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo, sobre la pesca asturiana desde un punto de vista científico.

“Necesitamos estabilidad a largo plazo y estrategia para llegar al fondo de la investigación sobre el bosón, que requiere tiempo y esfuerzo”, señaló el profesor Cuevas. Los físicos Peter Higgs y François Englert con Robert Brout formularon en 1964, de manera independiente, la existencia de la partícula subatómica en el origen de la masa de otras partículas, conocida como bosón de Higgs. “Los investigadores dieron con un elemento clave para completar el modelo estándar de la física de partículas y las reglas que explican el funcionamiento del universo”, añadió el catedrático.

El hallazgo les valió a Peter Higgs y François Englert, aunque cinco décadas después de haber predicho la partícula, el premio Nobel de Física en el año 2013. Antes, el 4 de julio de 2012, la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), con sede en Ginebra (Suiza), confirmó, mediante la experimentación en el gran colisionador de hadrones (LHC), el hallazgo, el mayor descubrimiento en la historia de la comprensión de la naturaleza, que explica lo sucedido después del Big Bang”, comentó el profesor. “El bosón es tan antiguo como el mundo y nos ha costado ir entendiendo los modos en los que se va desintegrando, hasta llegar al momento actual”, indicó Javier Cuevas. “Ignoramos aún toda la parte relativa a la materia oscura del universo, esa que pensamos que es la responsable de que el universo se esté expandiendo de forma acelerada”, explicó el científico.

“La materia oscura es un punto crucial porque es seis veces más numerosa que la materia ordinaria y tenemos que encontrarla. También tenemos que saber el motivo por el que la materia prevaleció sobre la antimateria, descubierta en los años 30”, añadió.

El anuncio del descubrimiento del largamente buscado bosón de Higgs provocó un entusiasmo sin precedentes en la comunidad científica. “El bosón revela secretos de la naturaleza que tienen que ver con hechos tan básicos como son el vacío, la masa o la existencia de fuerzas eléctricas”, aseguró Javier Cuevas.

El catedrático de la Universidad de Oviedo también se refirió a la siempre misteriosa personalidad de Peter Higgs. “Es un hombre venerado por el mundo científico, pero muy metido en el mundo académico, preciso y minucioso, no el típico divo que se prodiga”, aseguró Javier Cueva, sobre el científico del que el bosón toma su nombre. El investigador británico ha sido también nombrado “hombre del año” en Escocia.