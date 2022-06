“Ilegales”, Loquillo, “Hombres G” y “Los Secretos”, también en San Mateo

La concejalía de Festejos que dirige Covadonga Díaz acaba de dar a conocer nuevas incorporaciones al cartel de los grandes conciertos de San Mateo, que en esta edición volverán a desarrollarse en un recinto en La Ería, junto al campo del Real Oviedo.

Tras los anuncios ya realizados hace semanas de las actuaciones de Leiva, “Estopa” y del festival de revival del techno noventero “Love the 90”, Festejos anuncia ahora la incorporación de dos programas dobles con bandas de mucho peso dentro del rock y el pop-rock nacional. Es el caso de Loquillo, que compartirá día con “Los Ilegales” de Jorge Martínez, y de “Los Hombres G” de David Summers, que actuarán el mismo día que “Los Secretos”.

Además de estas incorporaciones, Festejos también anunció la incorporación al cartel de la banda burgalesa de “La M.O.D.A.” (“La Maravillosa Orquesta del Alcohol”).

El doblete de Loquillo e “Ilegales” llega en un momento especial para los dos músicos. Jorge Martínez está con la gira del 40 aniversario, con el disco en el que versionea algunas de las canciones de su última etapa acompañado por otros artistas. Uno de los invitados en ese trabajo es, precisamente, Loquillo, que canta con el líder de “Ilegales” “Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido”. Según fuentes de Festejos, además de la colaboración del Loco para cantar el citado tema, se estudia la posibilidad de que en el concierto de Oviedo se incorporen más invitados de los que desfilan por este último trabajo de la banda asturiana, “La lucha por la vida”.

Este doblete llegará a la Ería el domingo 18 de septiembre, y el otro anunciado ayer, el de “Hombres G” y “Los Secretos” será tres días antes, el 15.

A falta de anunciar los nombres de los artistas que completarán el programa musical de este año, la inclusión del festival “Love the 90” en la programación, una noche con las estrellas de la música electrónica de los años noventa que ya agotó las primeras dos mil entradas que salieron a la venta a un precio reducido (en lovethe90soviedo.com), ha generado más expectación después de que la celebración de este mismo programa, el fin de semana pasado en Madrid haya reunido a más de 30.000 personas. Dentro del amplio cartel de Madrid y con un público entregado a sus archiconocidos hits, destacaron algunos artistas internacionales que también repetirán en Oviedo, tal es el caso de “Corona”, “Double Vision”, “Alice dj” y “Whigfield”. Fue, dicen los organizadores “una noche mágica, donde se corearon todas las canciones y por unas horas volvimos a ser los de antes”. Los grupos nacionales sobresalieron con actuaciones como las de OBK, Chimo Bayo y Viceversa, todos ellos también en el cartel de la edición ovetense del festival. Para la Ería se incorporará también “Paradisio”, “Sensity World”, “Jumper Brothers” y Fernandisco.