“Pa’lla” va Marc Anthony, el rey de la salsa, de cabeza al estadio Carlos Tartiere, donde un espectacular escenario que ocupa todo el ancho del campo, el mismo que se utilizó en su primer concierto de esta gira española, en Barcelona, el pasado día 17 de junio, ya está montado a la espera del aterrizaje del artista, el próximo miércoles 29 de junio a las diez de la noche.

En representación de los promotores del espectáculo, Mateo Conde lo presentó ayer en el campo del Real Oviedo acompañado por la concejala de Festejos, Covadonga Díaz y por el segundo teniente de alcalde, Mario Arias.

Los organizadores explicaron que las sensaciones son muy buenas y que confían en colgar el cartel de agotadas las entradas el martes, un día antes del concierto, aunque, apuntó, reservarán algunas para sacar a la venta en taquilla el mismo día. Se calcula que el concierto en Oviedo puede reunir entre 15.000 y 17.000 espectadores.

En la gira correspondiente a su último trabajo, el cantante viene con 15 músicos, que incluyen unas secciones de viento y un set de percusión especiales. El arranque de la gira en Barcelona, concierto organizado por la misma promotora que el de Oviedo, dejó muy buen sabor de boca y a pesar de algunos problemas de aforo registrados en Madrid, el rey de la salsa volvió a firmar otro recital memorable hace solo dos días, el pasado jueves en Sevilla.

Desde el Ayuntamiento, Covadonga Díaz celebró con “orgullo” poder acoger “un evento de este calibre” y anunció un refuerzo a la seguridad para que ese día “todo salga a la perfección”: “Esperamos ver el campo lleno de gente”. Díaz no quiso aclarar si Oviedo seguirá intentando volver al circuito de los grandes conciertos internacionales, y defendió que desde el covid no se ha parado de programar, con San Mateo a las puertas y un cartel que incluye por ahora citas importantes como el festival “Love the 90” o los recitales de “Estopa” o Leiva.

El segundo teniente de alcalde, Mario Arias, reiteró “la suerte que tiene la ciudad” por acoger una de las nueve fechas que Marc Anthony ofrece en España, apuntó a la “ambición” municipal por conseguir este tipo de espectáculos y agradeció a los promotores “que hayan apostado por la ciudad de Oviedo”, en un ejemplo de “colaboración público-privada”.

La gira y el concierto de Marc Anthony estaba anunciada desde 2019 para celebrarse en 2020, pero se tuvo que posponer por culpa de la pandemia. En el regreso a los escenarios, explicó Conde, el artista ha vuelto con más ganas todavía y preparado para ofrecer un recital irrepetible como el que firmó en Barcelona ante casi 23.000 personas y durante más de dos horas de actuación.