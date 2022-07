Cristina Coto, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo denunció ayer el "vergonzoso retrato de las sedes judiciales de Oviedo que nos vuelven a mostrar", y anunció que "exigirá explicaciones urgentes tanto a Barbón por no dar, como a Canteli por no pedir, ante el impresentable retrato tercermundista que presentan las sedes judiciales en Oviedo".

A juicio de la portavoz, "desde la Facultad de Derecho hasta el TSJA, la justicia ha sido siempre una seña de identidad de Oviedo; desde Vox no tenemos duda de que este abandono es otra de las medidas anti capitalidad del PSOE hacia Oviedo", añadió. "El Gobierno de Asturias es responsable por acción y el Ayuntamiento por omisión; Barbón no da nada a Oviedo y Canteli no pide para no molestar", aseguró la edil.

"El desolador informe del Colegio de Arquitectos", continuó Cristina Coto "detecta diferencias según la localidad, pero es evidente que Oviedo es, por concentrar el mayor número de sedes, quien sale peor parado. A ello se suma la falta de solución a la dispersión de sedes judiciales, que Barbón ha pospuesto de nuevo para la próxima legislatura, sin una sola queja del alcalde de la ciudad". Coto recordó que PP y Cs votaron en contra de una moción para que se instara a Barbón a concretar de una vez por todas la ubicación definitiva, la inversión necesaria y el calendario para reunificar sedes.