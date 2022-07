Diversión a toda máquina

El espectáculo de animación “Ingenii Machina” atrajo durante la tarde de ayer el interés de decenas de ovetenses y turistas. “La intención es tratar de descubrir un mundo que parece que se pierde. Ahora con solo pulsar un botón, un aparato electrónico realiza un cometido, pero no nos damos cuenta de que ese dispositivo lleva engranajes como los que tenemos aquí. Queremos rescatar esto de una manera lúdica, que sea puro juego”, comenta Rafael Benito, director de la compañía que realiza el espectáculo, Alauda.

Los ingenios confeccionados con objetos de la cotidianidad y partes de aparatos domésticos se mostraron desde las 16.00 horas hasta las 21.00 horas en la Plaza de la Catedral. “Está muy bien, no lo había visto nunca y me ha llamado la atención”, cuenta Paqui Castillo, de turismo en Oviedo. El espectáculo emplea artilugios mecánicos que se mueven como autómatas y que funcionan mediante manivelas y que mueve una marioneta de cinco metros de altura hecha con hilos que se maneja tirando de las cuerdas con grúas de madera.

La animación del espectáculo corrió a cargo del “musicóptero”, una bicicleta acompañada de una caja de madera que lleva en un lateral un generador eléctrico que sirve para reproducir música. Uno de los artilugios que más sorprendió a los presentes fue la cámara oscura: una reproducción de una cámara de fotos a gran tamaño. “Te metes dentro de la cámara oscura, donde la cabina dispone de una lente y unos paneles por detrás que reflejan la imagen”, explica el director.

También cuenta la exposición con una serie de engranajes y poleas que son copias de los mecanismos que hay integrados en cualquier taladradora o batidora doméstica. “Queremos que los niños, y los no tan niños, vean que existen aplicaciones mecánicas que funcionan sin electricidad y cumplen cometidos”, añade el director. “A los niños les gusta mucho y a los mayores nos gusta más que a ellos”, comenta la espectadora Ana Ariza. “Los padres estamos jugando con los niños, las actividades son para ambos”, añade.

La compañía castellano leonesa Alauda fue fundada en 1983 y desde entonces ha recorrido España y países extranjeros con sus espectáculos. “Cuando he llegado esta mañana y he visto la catedral y el espacio inmenso en el que nos íbamos a instalar he alucinado. Es el sitio más bonito en el que hemos estado, estamos encantados”, concluye Rafael Benito.