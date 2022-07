El león ovetense de la publicidad: Cannes corona al Grupo Havas de Alberto Canteli

La hermosa ciudad francesa de Cannes, famosa por su festival de cine, acoge cada año, en el mes de junio, una cita de igual o mayor calibre para el mundo de la publicidad y el marketing: se trata del festival internacional "Cannes Lions", en el que se premian las campañas y acciones de publicidad y marketing más brillantes, innovadoras y efectivas del mundo. En la última edición, celebrada hace apenas unas semanas, el Grupo Havas-Vivendi que dirige el ovetense Alberto Canteli se ha coronado como uno de los grandes vencedores del festival, con una extraordinaria cosecha de premios que incluye varios "Cannes Lions", los icónicos leones de oro, plata y bronce que se otorgan a los premiados, y el máximo galardón que concede el festival, el "Grand Prix", dentro de la categoría "Outdoor" (Exterior) con una campaña para Adidas.

Alberto Canteli, que reside desde trece hace años en Dubái, es presidente y consejero delegado del Grupo Havas-Vivendi, consolidado ya como uno de los mayores grupos de marketing, publicidad y entretenimiento y con presencia en Europa, Asia y Oriente Medio. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Oviedo, Canteli –que es hijo del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli– realizó estudios de posgrado en varias escuelas de negocios internacionales antes de incorporarse, hace ya 22 años, al Grupo Havas-Vivendi. Bajo el liderazgo del ovetense, el grupo de marketing, publicidad y entretenimiento se ha consolidado como uno de los más importantes del sector. Por esa misma razón, varias campañas del Grupo Havas-Vivendi partían como firmes contendientes en los "Cannes Lions", que se celebra en el Palacio de Congresos de la ciudad francesa, a la que en cada edición acuden más de 10.000 delegados de compañías de todos los países del mundo, en la que es la cita de referencia para el sector, los auténticos "Oscar" de la publicidad y el marketing.

Durante todo el festival, la cosecha de premios para el Grupo Havas-Vivendi que lidera el ovetense fue excepcional, pero entre todas las divisiones de la empresa destacó de forma excepcional el palmarés acumulado por Havas Middle East de Dubái, que se alzó con siete galardones incluyendo ese "Grand Prix" para la campaña "Liquid Billboards", desarrollada para Adidas. Se trataba de una impactante campaña en la que la compañía convertía una piscina en una gran valla publicitaria, encaminada a promocionar en Dubái una nueva línea de trajes de baño inclusivos para mujeres.

La importancia del éxito obtenido por la compañía en Cannes quedó de manifiesto cuando el Gobierno de Emiratos Árabes recibió a Alberto Canteli para agradecer al Grupo Havas-Vivendi el "haber situado a Emiratos Árabes Unidos en la ‘Champions League’ mundial de la publicidad y la creatividad". Además, el Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ofreció a Canteli una "Golden Visa", un visado de residencia especial reservado a personalidades, profesionales de alta cualificación o inversores.

"Para mí, siendo un expatriado en Dubái, es un auténtico honor y un sueño que mi país de acogida me llame y me reciba en reconocimiento al éxito de mi empresa", señala Alberto Canteli, que otorga "todo el crédito" de los premios cosechados en Cannes "a mi equipo y no a mí personalmente, ya que son ellos quienes han pensado y ejecutado las diferentes campañas".