Las fiestas del Cristo de Colloto no se podrán celebrar tampoco este año, aunque esta vez no será por motivos sanitarios, sino porque no hay prao para hacerlas. Así lo ha anunciado La Sociedad Collotense de festejos (SOCOFE), en la red social de Facebook.

La asociación llevaba más de dos años programando la vuelta de estas fiestas tras la pandemia: "teníamos muchas ganas de innovar y cómo no sorprender a todo el mundo", asegura el comunicado de SOCOFE. Desgraciadamente no se encontró terreno. Los praos donde se solía celebrar eran privados, y dos de los propietarios, justamente los de los terrenos más grandes, se niegan a alquilarlos. Sin poder acceder a estos praos, el aforo de la fiesta se vería reducido un 80%. Desde la asociación aseguran que "Colloto 2022 se queda sin ‘Camela’, sin ‘Taburete’, sin Quevedo, sin ‘Grupo Tekila’, sin ‘La Última Legión’, sin ‘Panorama’, sin Omar Montes...", grupos e intérpretes que tendrían contratados. Recuerdan además que tampoco habrá día del bollo ni fuegos, ni "el parque acuático hinchable más grande de Europa para niños" ni las macropaellas. En definitiva, sin una programación completa que ya tenían preparada. En el comunicado también se agradece "la predisposición y el apoyo por parte de la mayoría de propietarios, nuestro ha sido su patrimonio durante tiempo", y se recalca que la asociación se desvivió por encontrar un plan alterativo. Una de las opciones era viable, reunía las condiciones y se adaptaba a las necesidades, pero no se recibió respuesta de las autoridades. A partir de ahí todo han sido inconvenientes y puertas cerradas, cuando ya se estaba echando el tiempo encima para cerrar el acuerdo con las orquestas y demás elementos festivos. La directiva de SOCOFE lamenta la decisión, ya que será el tercer año que no se realizan estas fiestas, aunque esta vez no por motivos pandémicos. La drástica decisión se vuelve más dura cuando esta edición apuntaba a ser una de "las mejores de los últimos años". "Nos hace falta un recinto muy grande y en la zona estamos muy limitados", según explicó uno de sus organizadores, Iván Suárez, que añade que "esto no es un adiós, seguiremos intentando conseguir el permiso para el año que viene", ya que seguirán trabajando para conseguir un espacio para el próximo año. "Si no fuese así, pronto convocaremos elecciones y nos iremos con la cabeza bien alta", afirman.