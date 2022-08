Nadaya Villarino, la mejor nota de Oviedo en la EBAU de junio, será la reina de San Mateo

"Me hace mucha ilusión porque siempre me entusiasmaron las fiestas de San Mateo y en casa están orgullosísimos". Son las primeras palabras de Nadaya Villarino, una joven vecina de Otero que a sus 17 años acaba de conocer su designación como reina en las celebraciones que se desarrollarán en la ciudad entre el 9 y el 25 de septiembre. El Ayuntamiento ha querido reconocer la trayectoria académica de esta alumna del Auseva que obtuvo, con un 9,95, la mejor nota ovetense de la EBAU en la convocatoria de junio, y que el próximo septiembre comenzará a cursar los estudios de Ingeniería Química en la capital asturiana.

Con las pilas recién cargadas tras pasar las vacaciones en Almería con un nutrido grupo de amigos, Villarino se prepara para vivir "unas fiestas diferentes" en las que tiene previsto estar casi omnipresente tanto en la programación diurna como nocturna. "A los conciertos de ‘Estopa’ y Leiva iré seguro, aunque supongo que me pasaré por muchos más", vaticina, al mismo tiempo que confía en disfrutar como una niña desfilando en la carroza del desfile del Día América en Asturias, presenciando el pregón desde el balcón municipal o acompañando a los vecinos del Cristo en su clásica romería, prevista el día 25.

La joven se define como "tímida" y es la exposición pública derivada del reinado lo que menos le entusiasma. De todos modos, lo asume con filosofía porque va en el cargo y cree que ni en el peor de los casos se verá sometida a una situación como la vivida en los días previos a las pruebas de acceso a la Universidad. "Pasé muchísimos nervios, fueron días duros, pero mereció la pena", recuerda en relación a aquellas inolvidables jornadas en las que se jugó su futuro académico.

La cara de esta hija única se ilumina al hablar de su familia, que recibió la noticia de su reinado con una inmensa alegría. "Los abuelos me dijeron que no se perderán por nada del mundo el día que desfile en carroza", declara la estudiante a cuyo padre se le saltaron las lágrimas cuando la concejala de Festejos, la popular Covadonga Díaz, le telefoneó a principios de este mes para comentarle su intención de rendirle homenaje a la adolescente durante las principales fiestas de la ciudad.

Estudiante brillante en todas las etapas educativas, el inicio de la vocación de Nadaya por la Química se fraguó cuando cursaba 2º de la ESO en el colegio de La Milagrosa. "No solo se me da bien, sino que me gusta y hasta me divierte", apunta la joven, centrada ahora en agotar los últimos días de verano disfrutando en compañía de sus amigos del abundante tiempo libre. "Reconozco que ahora me da un poco de pereza iniciar el curso", confiesa con una sonrisa de oreja a oreja.

Para Covadonga Díaz, el nombramiento de Nadaya como reina cumple "a rajatabla" todos los objetivos fijados por el equipo de gobierno municipal para este tributo anual a la juventud. El Consistorio buscó a una terna de chicas de entre 16 y 18 años que destacan en el mundo académico, deportivo y social, pero la decisión final se tomó por azar. "Hicimos un sorteo que está grabado para elegir cuál de las tres era la reina y quiénes eran designadas como damas de honor", desvela la también concejala de Juventud.

Previo al sorteo, el Consistorio se puso en contacto con los padres de las jóvenes y les explicó las responsabilidades del cargo. Las homenajeadas, además de estar presentes en el pregón y el desfile del Día de América en Asturias deberán estar presentes el día 21 en la misa de San Mateo y el posterior reparto del bollo en el que jugarán un papel central en los actos institucionales, acompañando a la corporación municipal. De igual manera disfrutarán de algún privilegio como el de poder acudir a todos los conciertos de las fiestas o presenciar el partido del Real Oviedo en el Carlos Tartiere que se celebrará durante las fiestas desde el palco del estadio. "Intentaremos que hagan el saque de honor, pero eso ya dependerá de las autorizaciones de la Liga", comenta Díaz.