El santo sudario y la Cruz de los Ángeles llenan de fieles la Catedral en la apertura del jubileo

El santo sudario –una de las reliquias más importantes de la cristiandad– y la Cruz de los Ángeles ejercieron ayer como un imán para la multitud de fieles que llenaron los bancos de la Catedral en el inicio del jubileo de la Santa Cruz de la Perdonanza. La apertura de la celebración religiosa que dio origen a las fiestas de San Mateo fue una gran escenificación de fe y devoción, que continuará con misas diarias hasta el próximo miércoles, día de San Mateo, dando en esta ocasión protagonismo a varios sacerdotes responsables de las parroquias asturianas por las que discurre el Camino Primitivo, en un guiño al Año Xacobeo.

Aunque los oficios, presididos en la jornada inaugural por el párroco de San Pedro de Grado, Reinerio García, comenzaron a las seis y media de la tarde, San Salvador ya registraba gran actividad más de media hora antes. Fue en ese momento cuando el capataz de la Hermandad de los Estudiantes, Iván Rodríguez, y el empleado de la Catedral Miguel Carbajal procedieron a trasladar el santo sudario desde la Cámara Santa hasta uno de los laterales del altar mayor, sobre el que el segundo se encargó de colocar la Cruz de los Ángeles, permitiendo a partir de entonces disfrutar de su deslumbrante color dorado.

Mientras se formaban pequeñas colas en torno a los confesionarios del templo, algunos devotos iban tomando posiciones en los asientos de las primeras filas. "Es uno de los días más especiales del año y no podemos fallar a la tradición", apuntó Amelia Álvarez, una "carbayona con solera" que, salvo años puntuales, no suele fallar nunca a los tres únicos días en los que se suele exhibir el santo sudario: Viernes Santo y el 14 y 21 de septiembre. "El año pasado lo sacaron toda la semana, pero no pude venir todos los días", puntualiza en relación a la excepción de un 2021 en el que la reliquia fue sobreexpuesta para conmemorar el 1.200 aniversario de la Catedral.

Sabedores de la gran afluencia de una jornada como la de ayer, desde el Cabildo lo tenían todo preparado. A los bancos del templo se sumaron varias hileras de sillas en los pasillos laterales. En los mismos se colocaron a su vez cuatro pantallas sobre las que se proyectaron los oficios en los que junto a Reinerio García estuvieron otros ocho sacerdotes, además de los religiosos habituales de las celebraciones que tienen lugar en San Salvador.

El responsable de la parroquia moscona de San Pedro definió la Perdonanza como "un tiempo de gracia que el Señor nos concede" para reconocerse como pecadores y recibir el perdón de los pecados. Además, destacó la importancia simbólica de las reliquias presentes en la ceremonia. "Es la cruz embellecida por la sangra de Cristo que está en el santo sudario, el cual aumenta la devoción", apuntó durante una homilía en la que también reivindicó a la cruz como un "símbolo de júbilo". Al final de la misa, el Sudario fue descubierto y puesto en el centro del altar para facilitar su adoración por parte de los asistentes.

Entre el público pudieron verse también algunos hábitos y mantillas blancas portados por miembros de un grupo de oración llegado de varios puntos de España. "Es una tradición un poco olvidada, pero nosotros la mantenemos", comentó una de las fieles llegadas ayer a la capital asturiana.

Las celebraciones continuarán hoy con una misa presidida por el párroco de Santa María de Salas, Alejandro Sanzo, a partir de las 18.30 horas, idéntico horario al del resto de celebraciones salvo la del día 21, que comenzará a las 12.00 horas para poner punto y final al jubileo de la Santa Cruz, que en su origen sólo se celebraba los años en los que la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz caía en viernes, pero desde 1982 se celebra anualmente por una concesión especial del Papa Juan Pablo II.