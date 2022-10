Santo Domingo y Villafría, a un paso

Los barrios de Santo Domingo y Villafría todavía deberán esperar unos días para estrenar su nueva conexión peatonal. Si bien sobre la calzada de la Ronda Sur pueden verse ya las marcas de pintura del flamante paso de cebra promovido por el Ayuntamiento para «coser» ambos barrios, desde el Consistorio se apresuraron este martes a pedir paciencia a los vecinos.

«La obra aún no está finalizada y los semáforos que se han instalado en dicho paso de peatones no han entrado en servicio, por lo que no se puede atravesar la vía a pie, ya que aún no está regulado el tráfico con la debida señalización semafórica para los vehículos que circulan por la Ronda», comunicaron ayer fuentes del equipo de gobierno, que se comprometieron a «informar puntualmente» a los vecinos de cuándo podrán comenzar a usar la conexión.

El paso de cebra es la antesala a un segundo proyecto estimado inicialmente en más de dos millones de euros con el que el ejecutivo de Alfredo Canteli pretende abrir nuevas salidas desde la circunvalación a las calles Isidoro Chamorro y Asensio Bretones, eliminar carriles y habilitar 22 nuevas plazas de aparcamiento, además de crear una zona ajardinada alargada en la mediana que divide los seis carriles de la Ronda.