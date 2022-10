Los sanitarios detectan un incremento de las agresiones sexuales, sobre todo a menores

«Hoy en España cuatro mujeres van a ser violadas y mañana otras cuatro y pasado, y todos los días del año». Antonio García, médico de Urgencias del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias) y presidente de la Sociedad Asturiana de Urgencias y Emergencias, inició así su intervención en la jornada organizada por el Colegio de Médicos de Asturias sobre agresiones sexuales a mujeres y menores y cómo intervenir en ellas desde la sanidad y en coordinación con instancias legales y policiales.

Antonio García, uno de los ponentes de la jornada, celebrada en la sede colegial de Oviedo, confirmó lo que otros intervinientes habían puesto en evidencia antes: que se está produciendo un incremento de las agresiones sexuales y que ese aumento es especialmente preocupante entre los niños.

«Se está volviendo a números previos a la pandemia. Durante esos años había bajado el número total de agresiones sexuales, aunque habían aumentado las que se producían dentro de la pareja», indicó, y añadió que, además, «hay una parte vergonzante», que por distintas razones no se conoce y no se denuncia. «Favorecer la denuncia es uno los propósitos de esta jornada», señaló el facultativo, añadiendo que «solo entre el 50 y el 60 por ciento de las mujeres que acuden a los servicios sanitarios manifiestan la intención de denunciar».

Agustina Alonso, pediatra de la sección de Urgencias del HUCA, no se atrevió a confirma el aumento del número de agresiones, concretamente en menores. «Hay más sensibilización, se detecta y se notifica más», observó. La doctora abogó precisamente por «sensibilizar a todos los profesionales, para que hablen del tema».

«Hay que notificarlo aunque sea una sospecha, este es un ámbito en el que los sanitarios nos movemos con más miedo, pero vale más equivocarse que pase desapercibido», agregó.

En los niños, el abordaje de estas situaciones ha de ser «multidisciplinar siempre», subrayó Agustina Alonso, involucrando a los educadores para detectar posibles casos de agresiones sexuales a tiempo. «La ausencia de hallazgos en la exploración física no excluye el diagnóstico de abuso sexual en la infancia, y los niños, muchas veces, no saben o no pueden interpretar y contar lo que les sucede», advirtió.

Ruth Salmón, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y médico forense, indicó que esa especialidad «es un pilar fundamental en la investigación de la violencia sexual» e incidió en la necesidad de coordinar efectivos y recursos para detectar estos delitos. Salmón recomienda también a las víctimas denunciar y hacerlo sin perder tiempo.

El encuentro de expertos en el Colegio de Médicos contó con Antonia Martínez como moderadora. La vocal de Médicos del Colegio y directora del Instituto de Medicina Legal de Asturias, advirtió que «es imprescindible la coordinación del ámbito judicial y sanitario para la investigación y tratamiento de la víctima».

Belén Manzano, especialista en Ginecología en el Hospital Valle del Nalón, manifestó que «es importante una atención sanitaria adecuada e integral para facilitar la recuperación de las víctimas. Se necesita que las mujeres pierdan el miedo a acudir a los centros sanitario sin pérdida de tiempo».

María López-Escobar, responsable de la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual del Hospital Monte Naranco, presentó un Informe sobre las situaciones de riesgo de contagio en las agresiones sexuales y el presidente de la sección 3.ª de la Audiencia Provincial, Javier Domínguez, explico el «Marco legal de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual».