Pankratova: «Actuar en España es especial, por su público y por el nivel de sus orquestas»

Elena Pankratova irrumpió hace ya doce años en la escena operísticas, con una memorable interpretación de la esposa de Barak, el tintorero, en un montaje de «La mujer sin sombra», de Richard Strauss, bajo la dirección musical del mítico Zubin Mehta. Fue en un festival lírico en Florencia, donde ya se percibió la fuerza de esta soprano dramática que completó su formación bajo el magisterio de Renata Scotto. Doce años después de aquel primer triunfo, asentada ya entre la élite de la lírica, Pankratova llegará este sábado a Oviedo, donde inaugurará la nueva temporada de los Conciertos del Auditorio, en el Auditorio Príncipe Felipe (20.00 horas). Será con una gala lírica en la que compartirá escenario con la orquesta Oviedo Filarmonía, dirigida por Lucas Macías, y con el tenor Ricardo Massi.

«Tengo muchas ganas de participar en este concierto. No he cantado nunca con Massi, pero he escuchado muchas cosas buena sobre él, y espero con ansias compartir escenario. Tampoco he cantado nunca en Oviedo, pero mi experiencia con el público español es muy buena, así que estoy deseando actuar allí», señala Pankratova, en conversación telefónica con LA NUEVA ESPAÑA.

La soprano profundiza en su relación con el público español. «He actuado en lugares como Bilbao, Valencia, Sevilla o el Liceo de Barcelona. He visto, por ejemplo, que en Barcelona tienen una fuerte tradición wagneriana, y que en general al público español le gustan Wagner y Strauss. Es algo muy interesante ver esto, y también es especial actuar en España por el alto nivel de sus orquestas, muchas alcanzan la excelencia. Pero aparte es una experiencia única actuar en España por su tradición con la zarzuela, que es algo que me encanta», reflexiona la soprano, que no descarta debutar en zarzuela: «Por supuesto que me gustaría hacerlo, pero creo que para hacer esto tienes que hablar y entender muy bien el idioma español, esa es mi opinión. Yo no podría hacerlo ahora mismo: hablo francés e italiano, y puedo entender el español, pero creo que tienes que hablar español muy bien para poder actuar en una zarzuela».

El idioma no ha sido obstáculo para que Pankratova haya desarrollado una carrera meteórica. Tras su triunfo en Italia aterrizó en el festival de Bayreuth, donde se convirtió en la primera soprano dramática de procedencia rusa en actuar en la meca del wagnerismo: encadenó cuatro años de funciones, entre 2016 y 2019, interpretando a Kundry en Parsifal. Su origen ruso nunca había sido un obstáculo, en todo caso, hasta este mismo año, cuando la invasión a Ucrania motivó un cierto rechazo a todo lo relacionado con Rusia. «Todos sufrimos por esta situación, los rusos y también los ucranianos, todo el mundo. Es una situación que está afectando a todos, incluso a la gente en sus casas y a la producción industrial por la ausencia del gas ruso. La gente está muriendo en esta operación, también los rusos que están luchando. Es algo muy triste, porque creo que el trabajo de los diplomáticos se debe hacer mejor, las personas tienen que hablar entre sí de forma inteligente», sostiene.

Su concierto en Oviedo será una parada intermedia en una temporada crucial para Elena Pankratova. Se reunirá con Zubin Mehta en Baviera para interpretar «Turandot», que también llegará en julio al Teatro Real de Madrid, y antes, entre mayo y junio, la esperan en el Liceo para «Parsifal». Pero ella marca en rojo el «Elektra» que estrena el 20 de noviembre en la Ópera de Baviera y que posteriormente, en enero, representará en Hamburgo. «Estoy muy orgullosa al ver el potencial que tiene esa producción», asegura.