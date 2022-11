Los dueños de la fábrica de gas quieren hacer un edificio dentro del gasómetro

Trece años después de que Oviedo escuchara las primeras propuestas de aprovechar la estructura metálica del gasómetro de la fábrica de gas para construir en su interior, imitando un modelo muy extendido en Centroeuropa, el esqueleto metálico del complejo fabril enclavado en el Antiguo vuelve a contemplar la perspectiva de albergar un edificio en su interior.

Así lo ha podido saber este periódico de fuentes próximas a Ginkgo Advisor, el fondo inversor que hace casi un mes compró a EDP los terrenos. El grupo, especializado en descontaminación de suelos industriales, ya ha empezado algunas tareas previas en la fábrica como desbroces y limpieza previa, pero también ha proseguido el análisis de los elementos de la parcela de la mano del arquitecto navarro Patxi Mangado, contratado para diseñar la nueva recomposición del espacio. Es en ese contexto en el que se ha rescatado la idea de aprovechar la volumetría gasómetro para construir en su interior, dejando visible por fuera el esqueleto metálico y "forrando" todo el espacio interior con un edificio.

Esta propuesta, para la que Mangado diseñaría una intervención singular, seguiría la línea de otras intervenciones muy parecidas desarrolladas en Dublín, Oberhausen o Viena, donde este tipo de depósitos de gas se han utilizado para construir viviendas o comercios.

Este planteamiento también permitiría concentrar en este punto una parte de la edificabilidad de la parcela. El gasómetro que sobrevive en la fábrica no es el original, y de hecho, no muy lejos, dentro del recinto, se concentran las huellas de otros gasómetros anteriores. No obstante, su esqueleto se ha convertido en una de las señales características del horizonte de la ciudad, especialmente cuando se contempla desde la entrada al Este, desde los barrios de Ventanielles y la Tenderina. Ese carácter singular fue lo que llevó a los anteriores propietarios, la eléctrica EDP, entonces HC, a plantear en 2009 una reconversión de la estructura para convertirla en edificio de viviendas y oficinas, conservando por fuera el esqueleto metálico, tal y como sucede ahora.

Más metros cuadrados

En lo referido a la edificabilidad de toda la parcela, y tal como había avanzado el propio fondo cuando realizó la compra a EDP, a los 12.000 metros cuadrados del triángulo que forman las calles Azcárraga, Postigo y Paraíso se le quiere sumar una parcela de unos 3.000 metros cuadrados. En concreto, Ginkgo Advisor está interesado en los edificios anexos a la fábrica de gas en la calle Paraíso, unas casas de poca altura que disponen de un gran espacio de jardín y huertos en su interior.

El fondo de inversión, que esta semana ha mantenido una reunión con el Ayuntamiento de Oviedo y que también quiere entrevistarse en los próximos días con los responsables de la Consejería de Cultura, baraja una inversión en el terreno cercana a los 54 millones de euros. La suma de la parcela anexa y la posibilidad de concentrar edificabilidad en el gasómetro forman parte de la intención del fondo de despejar un poco el recinto fabril y permitir que los elementos de la intervención no estén tan apelotonados.

En una primera fase, Ginkgo comenzará con los trabajos de descontaminación, una tarea en la que ellos son expertos. Durante los diez años que lleva en vigor el plan especial de la fábrica de gas, la compañía EDP no pudo llevar a cabo esta tarea por falta de acuerdo con el Ayuntamiento y ausencia de licencia municipal para actuar. En esta ocasión, según explicó el teniente de Alcalde, Nacho Cuesta, Ginkgo ha presentado ya la solicitud de licencia para los primeros trabajos y el Ayuntamiento la tramitará a la mayor brevedad posible, con el afán de facilitar una transformación rápida del espacio.