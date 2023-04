Conciertos en clave de amistad para Adolfo Villaverde

Rock de los años sesenta del siglo pasado, versiones de grupos como "The Band" o "The Turtles" y un público completamente entregado al recuerdo del fallecido Adolfo Villaverde. Esos fueron los acordes principales del homenaje que se celebró ayer en el Club de Tenis de Oviedo en honor de quien fue director general de Hunosa, que además de haber sido el máximo responsable de la empresa minera hasta el año 1993 era un auténtico apasionado de la música y un pianista "con una formación y unas cualidades irrepetibles".

Adolfo Villaverde, fallecido en septiembre, llegó a formar parte de los emblemáticos "Juniors" y, con el tiempo, se integró en bandas como "Rubin Sound" y colaboró en discos y arreglos con "Los Enigmáticos". También tocaba con "Tomorrow at Six". Ellos, junto a "Los Enigmáticos", fueron los encargados de subirse ayer al escenario para ofrecer un concierto en honor a su amigo. "Adolfo era mucho Adolfo. Además de ser un gran pianista era una persona excepcional", explica Luis Figaredo, bajista de "Tomorrow at Six" y uno de los principales impulsores de un homenaje al que asistieron más de doscientas personas. "El batería de ‘Los Pekenikes’, Félix Arribas, estuvo una temporada tocando con nosotros y decía que la calidad de Adolfo con el piano y los teclados era algo fuera de lo normal", contaba Figaredo.

Otro de los organizadores fue José Antonio Gandoy, guitarra en "Los Enigmáticos" y buen amigo de Adolfo Villaverde. "Como persona era genial y como músico estaba muy por encima de cualquiera de nosotros. Era un hombre que sabía mucho de todo y a su vez muy humilde. Estabas tocando con un director general de Hunosa y era como uno más", sostiene Gandoy.

A los conciertos –después también hubo una cena– no faltaron la viuda de Adolfo Villaverde, María Asunción Garrido, y sus tres hijos, Adolfo, Ignacio y Daniel. "Es un día de sentimientos encontrados. Por un lado estamos emocionados por el recuerdo y por otro muy orgullosos de ver como se le quería", señala su hijo Ignacio.