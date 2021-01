Una prosa del coraje cívico

Conocí a Luis, a quien no me une parentesco pese al apellido, en las antiguas aulas de Filología de la plaza Feijoo. Y aún estudiantes, empezamos a colaborar a la vez en LA NUEVA ESPAÑA con artículos de tono unamuniano que nos separaban bastante del tono relajado, injustificademente festivo, con que se ha querido retratar a nuestra generación. Me han gustado siempre, y así se lo he dicho las veces en las que hemos coincidido en los últimos años, algunas de sus lealtades y fidelidades literarias. Dedicó inteligencia y tiempo a buscar las raíces y el venero de algunos tramos del mejor pensamiento español. Y nos explicó en libros, artículos y conferencias las razones por las que es importante prestar atención a nuestra más insobornable tradición crítica e ilustrada: no repetir los errores del pasado. Una herencia que conocía de primera mano. Hijo de un maestro republicano represaliado, dedicó su tesis doctoral a Azaña.

Y he admirado también su capacidad para filtrar ese ideario en un articulismo sin pelos en la sintaxis. Hizo de sus tesoneras “cartas abiertas” un género del inconformismo. Sabía que un intelectual es quien reflexiona a contrapelo del poder y ajeno a las retóricas de moda. Toda su obra crece desde esa convicción, ajena a los chalaneos. Su prosa respira el oxígeno de un bien escaso: el coraje cívico.