Formación, el elemento diferenciador de las energías renovables

El numero 211, de mayo de 2022, de la revista “Energías renovables” tiene por título “Formación, el elemento diferenciador”. En su interior incluye un artículo que dice en su preámbulo “La Agencia Internacional de Energías Renovables, junto a la Organización Internacional del Trabajo, han elaborado un último informe en el que se estima que durante la década actual de transición 2021-2030, se generarán entre 24 y 25 millones de empleos verdes, los de las energías limpias”. Unas cifras que “superarán con creces las pérdidas de empleos –entre 6 y 7 millones–” que se esperan en los sectores convencionales. Es decir, entre 24 y 25 millones de... oportunidades” para después enumerar hasta 36 Mastery Grados en energías renovables en muy diversas universidades españolas , públicas y privadas, desde Almería hasta Mondragón, pasando lógicamente por las grandes universidades entre las que aspira a estar la Universidad de Oviedo.

Ello sin contar con los estudios relativos a otras tecnologías de la transición energética, como es el master de una red de cinco universidades para el hidrógeno, liderada por la Universidad Rovira y Virgili , los master sobre almacenamiento de energía, eficiencia energética y multitud de cátedras de sostenibilidad que han creado las grandes empresas de la energía.

El equipo rectoral de la Universidad de Oviedo debería escuchar la llamada del 8 de abril de 2022 de la Comisión Europea para la escalada de las tecnologías para la descarbonización de la industria electrointensiva, acompañada de una “hoja de ruta” sobre el tema , así como el estupendo artículo “Empresas hacía la descarbonización” publicado en LNE el domingo 15 de Mayo, para informarse por dónde van las empresas.

En este contexto, el señor Rector de la Universidad de Oviedo sigue dudando de la necesidad en Asturias de la formación de los ingenieros que tienen que liderar la transición energética, que en Asturias representa una profunda transición industrial. Es un enorme reto para Asturias que habría que convertir en una gran oportunidad. La Escuela de Ingenieros de Minas, Energía y Materiales de Oviedo lleva solicitando un grado de energías renovables y sostenibilidad desde el año 2018 y se le viene negando. Desde el año 2018, se han producido cambios muy profundos en el mundo, como son la estrategia europea del Green Deal, el PNIEC 2021-2030,la COP 26 de Glasgow, la ley del clima, por la que la Unión europea se compromete a la neutralidad en carbono en 2050 (NetZero) y además se lanza la estrategia Fitfor 55 para el año 2030. La Escuela de Minas, Energía y Materiales de Oviedo se adelantó a la “transición justa” para proponer en 2018 una oferta docente orientada al ingeniero que tiene que liderar la transición industrial más importante de la historia.

El día 13 de mayo pasado, el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA nos dio la oportunidad de presentar el resumen ejecutivo “Propuestas para revitalizar la Escuela de Minas Energía y Materiales de Oviedo”elaborado por el Think Tank “Escuela Minas Oviedo 2050”.

Se trata de un informe desde la racionalidad y la reflexión, fruto de una amplia consulta y que hace propuestas concretas para la “transición justa” de los estudios propios de esta Escuela. En este informe hemos justificado las razones por las que, dado el perfil del Ingeniero de Minas, Energía y Materiales, su formación eminentemente multidisciplinar y fundada en el núcleo STEM del campus de Oviedo, debe permanecer en este mismo campus.

El Resumen ejecutivo del ThinkTank ha sido enviado al señor Rector, al presidente del Consejo social de la Universidad de Oviedo, a los Consejeros de Ciencia, Innovación y Universidad y de Industria del Gobierno del Principado de Asturias, a la señora presidenta de FADE, al presidente de la Cámara de comercio de Oviedo, estando disponible en la web del Think Tank y el video en https://youtu.be/_sSMzM6hDZ4, pues siempre es más clarificadora una presentación oral que un documento escrito.

Desde el respeto a la institución universitaria, tenemos que decir que los Planes estratégicos de la Universidad de Oviedo no se dirigen a los objetivos formativos que reclama la sociedad, al menos en las materias que aborda el Think Tank. Parte de una supuesta consulta pública, dirigida a la sola comunidad universitaria, lo cual, por mucho que se alegue a su autonomía, no es admisible en las democracias participativas modernas, o en lo que la Comisión europea denomina gobernanza multinivel.

Los planes estratégicos de la Universidad de Oviedo no se orientan al objetivo fundamental de la Universidad, como es la formación de los futuros profesionales. Se orienta más bien a su funcionamiento interno. No contempla con el rigor debido la colaboración Universidad-empresa, ni los partenariados público-privado; no hace una sola referencia a los centros tecnológicos del Principado de Asturias y del CSIC; no contempla las dos grandes novedades de las “Misiones” y los “Partenariados” de Horizonte Europa, ni una activa participación en el Consejo Europeo de la Investigación o en el Consejo europeo de la innovación. No son realmente planes estratégicos y solo a título de ejemplo, hay que decir que después de anunciar en su “Misión” el “ser la Universidad de Asturias, un motor de desarrollo sostenible, liderando la transformación continua de la región a través de la docencia, investigación y transferencia excelentes” y de establecer como“retos fundamentales en las sociedades modernas: la transformación digital y la necesaria transición ecológica en todos los ámbitos de actividad humana”, propone que la prioridad estratégica para la “sostenibilidad institucional” son medidas como planes de eficiencia energética de los edificios, instalar placas fotovoltaicas, mejorar los campus.. En la digitalización propone “una Universidad digitalizada, con servicios ágiles y profundos”, es decir, digitalizar sus propios servicios. ¿Es esto realmente una estrategia de formación universitaria de los profesionales que van a tener altas responsabilidades en la sociedad? Estas y otras muchas acciones del Plan estratégico, como es la de introducir la contabilidad analítica, y otros muchos que serían dignos de enumerar, se resuelven contratando los servicios de consultorías especializadas o exigiendo a sus servicios que se pongan al día. El plan de la Universidad de Oviedo no es un Plan estratégico, al menos como el que cualquier responsable de una empresa considera como tal.

En la presentación en el ClubPrensa Asturiana lanzamos tres peticiones:

Al Consejero de Ciencia, Innovacíón y Universidad, deseamos decirle que se supone que la ampliación de las competencias de su Consejería al IDEPA es para generar cadenas de valor, desde los resultados de la investigación científica a su incorporación al mercado. ¿Cree el señor Consejero que este Plan estratégico de la Universidad de Oviedo va a ser “un motor de desarrollo sostenible, liderando la transformación continua de la región a través de la docencia, investigación y transferencia excelentes”. Usted debe saber que la iniciativa y el saber para la transición energética la están liderando las empresas.

Al Consejero de Industria, desearíamos solicitarle formalmente que su equipo, en el que dispone de Ingenieros de minas, energía y materiales muy competentes, analice el Plan estratégico de la Universidad de Oviedo y que comunique a la sociedad asturiana si con esta estrategia se podrán formar los profesionales que requieren los grandes objetivos de transformación industrial que plantea el Gobierno del Principado y requiere la región.

Finalmente, al Consejo social quisiéramos decirle: ¿Cómo se puede admitir que el señor rector diga públicamente que no hay ningún problema, porque ustedes van a decir que sí? El Consejo social debería representar a la sociedad asturiana y, como parte civil de esta sociedad, les solicitamos que se manifiesten sobre si el Plan Estratégico de la Universidad de Oviedo responde a las necesidades formativas del ingeniero, que ha de ser el gran protagonista de la mayor revolución tecnológica de la historia y en consecuencia del futuro industrial de Asturias.