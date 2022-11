Guillermo Santos Álvarez recibe este año el Premio Fin de Carrera en el Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, obtenido en noviembre de 2021, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón. Siempre tuvo claro que quería estudiar algo técnico.

"Me gustaban las matemáticas, la física y las asignaturas de este tipo, así que cuando investigué las carreras que podía cursar, Telecomunicaciones me pareció una buena opción porque se basa fundamentalmente en estas materias, además de incluir amplios conocimientos de otras ramas como la electrónica o informática, que me permitirían entender bien cómo funciona el mundo tecnológico y digital en el que nos encontramos". Por un lado, se esperaba una carrera dura, con asignaturas complejas y exámenes exigentes, lo cual se cumplió. Por otro, tenía una idea de la Universidad como una educación muy teórica, y se encontró con bastante carga práctica, lo cual le pareció muy positivo e hizo que su interés aumentara por determinadas asignaturas. "Recibo el premio con mucha ilusión, al final, tras él hay años de trabajo duro, muchas horas de estudio y hace que uno se sienta aún más recompensado por todos esos años y esfuerzo", asegura. Actualmente trabaja en Amazon, en Madrid, como Ingeniero de IT en la vertiente logística de la empresa. "Llevo ya más de un año y estoy muy contento, aprendiendo mucho y rodeado de grandes profesionales". Ahora mismo sus planes a futuro se centran en seguir formándose, "tanto por mi cuenta, como a través de las oportunidades que me está ofreciendo Amazon, en seguir creciendo profesionalmente y disfrutando día a día de lo que hago". Guillermo Santos se define como una persona activa. "Me gusta mucho el deporte y sobre todo quedar con mis amigos, hacer planes y viajar; ahora juego mucho a tenis y a fútbol 7. Además, ahora que se acerca el invierno, estoy preparando los esquís para subir a la montaña en cuanto se pueda", indica.