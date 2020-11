Los olvidados por el Cuco, ante la última oportunidad de ser importantes: cinco partidos en dos semanas

El mensaje del míster azul tiene una interpretación doble: no habrá un Leganés 2.0, con diez cambios de golpe, pero sí reparto de minutos. Esa es la lectura que se hace en el Oviedo ante la última oportunidad que pueden tener los futbolistas secundarios antes del mercado de invierno, que se abre en enero. De momento, ni el club ni los jugadores menos habituales quieren oír hablar de salidas inesperadas, pero poco a poco las posiciones se van fijando. Cada jugador tiene sus circunstancias.

Riki es el que menos ha participado: solo en los últimos minutos ante el Cartagena en la primera jornada. El club lo retuvo en verano y rechazó su salida como cedido. De momento, su entorno sostiene que no ha hablado aún con el Oviedo y la entidad le ve como un jugador de futuro. En situación distinta está Cedric, que además comparte agente con Riki (el asturiano Eugenio Botas). Cedido por el Atlético de Madrid, de momento no ha encontrado su sitio (solo 79 minutos) y su entorno no descarta una salida prematura en invierno.

El problema de Aburjania, otro al que le está contando entrar (84 minutos), es el buen momento de Tejera y Edgar. El georgiano es una apuesta importante del club y ni se vislumbra un adiós antes de tiempo. Con Diegui la cosa cambia. Se intentó su salida en verano y se volverá a buscar salvo cambio de guion. Cierra el círculo de los secundarios Mujica, que ayer mantuvo una charla con Ziganda en El Requexón. Según sus cercanos está ilusionado con poder demostrar su fútbol en el Oviedo y no contempla otra cosa que no sea acabar el año vestido de azul.