Luz verde del Ayuntamiento: el Oviedo podrá instalar publicidad en la fachada del Carlos Tartiere

Se trata de uno de los grandes objetivos que tiene el Oviedo en materia económica desde que el mexicano Federico González se hizo cargo de los asuntos económicos de la entidad, hace ya más de un año. El club azul, aunque encontrase un patrocinador dispuesto a pagar por salir en la fachada del Tartiere en lonas publicitarias o luminosos, no podía efectuar dicha operación al impedirlo el convenio. No será problema a partir de ahora, tras una rápida negociación entre el Oviedo y el bipartito que gobierna la ciudad (PP y Cs). Ambas instituciones guardan una buena relación, que ha sido clave para la rapidez del cambio en el convenio.

Mostrar patrocinadores en las fachadas de los estadios se trata de una práctica bastante habitual en el mundo del fútbol, que supone cuantiosos ingresos para los clubes. A ese ejercicio quiere sumarse el Oviedo. Afectado como el resto de los clubes por la crisis del covid, el club azul presentó unas pérdidas anuales de 2,7 millones de euros y cualquier ingreso es bien recibido. Desde el Ayuntamiento ven de forma muy positiva la posibilidad de que el Oviedo luzca patrocinadores y desde el primer momento se puso en manos del club. No obstante, el acuerdo tiene letra pequeña. Ya que el Ayuntamiento deberá dar una autorización previa al club si éste encontrase una marca interesada. De ese modo, el Consistorio garantiza que no se pueda lucir publicidad de empresas vinculadas a sectores no deseados.

Las primeras conversaciones entre ambas partes para tratar la instalación de publicidad en el campo tuvieron lugar en junio, cuando el club azul inició los trámites para poder añadir un nombre comercial al estadio, que desde verano incorporó las siglas de la compañía minera NMR. En ese momento, el club ya exploró con el Ayuntamiento la posibilidad de lucir publicidad en lonas situadas en el exterior de la fachada. También la de cambiarle el nombre a puertas por otros sponsors, una opción que de momento no contempla el citado cambio de convenio.

Paralelamente, en la Junta de Gobierno que se celebra hoy también se autorizará al club azul a cambiar el rótulo del estadio para poder poner las letras de NMR. David Mata, gerente del Oviedo y principal responsable del acuerdo con la compañía minera, ya señaló recientemente que se cambiaría el luminoso del estadio. Está previsto que a no mucho tardar se celebre un gran acto para incluir las letras de NMR.

Riazor y Mestalla, dos ejemplos

Lucir publicidad en las fachadas de los estadios es algo muy recurrente en el fútbol español. Son varios los campos. Por ejemplo, Riazor, que luce una lona de Abanca, su patrocinador principal. Mestalla, el estadio del Valencia, es otro ejemplo.