Dudas en el Oviedo ante la visita del sábado al líder

El Oviedo visita al Mallorca, líder de la categoría, con la alineación más abierta que nunca. El Cuco podría introducir cambios en todas las líneas del equipo. Una variación, la del centro de la zaga, es obligada: Christian es baja tras su expulsión del domingo ante el Leganés. El resto, de confirmarse, irán en función de los estados de forma de los jugadores.

La principal incógnita de cara al choque en Son Moix se centra en el doble pivote. Hasta ahora, y siempre que han estado disponibles, la dupla integrada por Sergio Tejera y Edgar ha sido prácticamente intocable para Ziganda. Sin embargo, el mal momento que atraviesa el espigado centrocampista catalán cedido por el Betis tras el coronavirus, unido a la fe que el Cuco tiene en Javi Mier, abre las puertas de la titularidad al canterano, más polivalente que nunca. En la última salida de los azules, la del empate ante el Espanyol en el RCDE Stadium, Mier formó en el once inicial compartiendo ataque con Rodri Ríos. Fue sustituido al descanso por Borja Valle, en busca de una mayor profundidad tras haberse quedado el rival con un jugador menos. El domingo pasado, ante el Leganés, ingresó en el campo por un desafortunado Edgar y acabó jugando de defensa con el equipo en inferioridad numérica.

Por lo que se refiere a la zaga, Alejandro Arribas cuenta con más papeletas que Carlos Hernández para compartir el eje de la defensa con Simone Grippo, indiscutible para el Cuco. El central madrileño era titular cuando sufrió en Las Gaunas la rotura de fibras que le mantuvo durante un mes fuera de la dinámica del grupo. Ya recuperado, el buen desempeño de la pareja integrada por Christian y Grippo le ha obligado a esperar una oportunidad desde el banquillo. La sanción del cántabro le abre ahora las puertas de la titularidad para reeditar con el suizo la dupla defensiva con la que inició el Oviedo el campeonato de Liga.

Carlos Hernández parece haberse quedado como cuarto central y es el único de todos ellos que no tiene asegurada la continuidad para el curso que viene, una vez que Christian ha accedido a la renovación automática por objetivos.

Otra de la posiciones en las que podría haber cambios en relación a lo visto el pasado domingo en el Tartiere es la de lateral zurdo. Ante los madrileños salió de titular Mossa, pero no sería extraño que ante el Mallorca sea Lucas Ahijado quien ocupe esa demarcación. Ambos futbolistas están rotando y en la salida de los azules ante el Espanyol fue el canterano quien figuró en el once inicial.

En el resto de las posiciones del centro del campo, Marco Sangalli parece fijo para la banda derecha. Además, todo hace indicar que, pese a las muchas veces que está siendo sustituido, la última de ellas el domingo con el equipo por debajo en el marcador, Borja Sánchez sea el favorito para la banda derecha. Nahuel Leiva, que comparte con Sangalli el mérito de ser el máximo anotador del equipo azul en lo que va de campaña, con cinco goles, también tiene todas las papeletas para ser de la partida ante los bermellones.

En todo caso, a juzgar por lo que ha venido manifestando el Cuco en las últimas semanas, también está abierta la posibilidad de que Borja Valle integre el once inicial de los azules en Son Moix. El berciano, que es el único refuerzo del mercado de invierno, todavía no se ha estrenado de titular, pero ha entrado desde el banquillo en los últimos cuatro encuentros, aunque sin suerte ante el gol. Ziganda asegura que Valle está ya plenamente integrado en la dinámica del equipo y que puede estar dentro del once inicial en cualquier momento. Sería en lugar de Borja Sánchez o de Sangalli.

Lo que genera más incógnitas es quién será el hombre más adelantado de los azules. En los tres últimos choques el Cuco ha preferido a Rodri Ríos, autor del gol que decantó para los azules el importante partido ante el Zaragoza en el Tartiere. Fue un triunfo que dio mucha tranquilidad clasificatoria a los oviedistas, antes de enfrentarse de forma consecutiva al Espanyol, Leganés y Mallorca. Sin embargo, el atacante soriano no vio puerta ante catalanes y madrileños. Es más, fue sustituido por Gustavo Blanco Leschuk a la hora de juego tanto en el RCDE Stadium como el pasado domingo en el Carlos Tartiere. Su continuidad como titular parece en el aire.

La vuelta de Leschuk al equipo inicial es otra de las novedades que podría presentar el Oviedo en Son Moix. De no ser así, sería el tercer partido consecutivo en el banquillo del que estaba llamado a ser el delantero de referencia de esta campaña. El ariete argentino no está cumpliendo, al menos de momento, la expectativas que estaban puestas en él. Lleva cuatro goles en lo que va de temporada y acumula una racha que ya supera los tres meses sin ver puerta. La última vez que marcó fue el 11 de diciembre de 2020, por partida doble ante el Tenerife y en apenas siete minutos de juego. A partir de ahí, entró en una sequía que comienza a parecerse a la que sufrió en Málaga hace dos temporadas, en la que fue su primera experiencia en el fútbol español. Entonces, permaneció cinco meses sin hacer diana, rompiendo la racha ante el Sporting.

La baja aportación goleadora de los puntas ovetenses en esta campaña está siendo compensada con la gran producción anotadora de sus volantes ofensivos. Sangalli lleva cinco dianas y otras tantas Nahuel, mientras que Borja Sánchez ha convertido tres tantos. En ataque, a los cuatro de Leschuk únicamente se les suman dos de Rodri y otros dos de Obeng, un jugador que ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. En su caso, el último gol se remonta al 28 de octubre del pasado año, concretamente al partido que el Oviedo perdió por dos a tres con el Logroñés.

Por lo que se refiere al resto del equipo, Joan Femenías seguiría bajo el arco, salvo sorpresa. Aunque no se prodiga con las grandes intervenciones que le hicieron ganarse la titularidad ante Brazao, el balear parece haber superado el pequeño bache de rendimiento que atravesó hace unas jornadas. El pasado domingo recibió tres goles, sin que pudiera hacer nada en ninguno de ellos.

El lateral derecho azul es propiedad de Juanjo Nieto, un futbolista que no está atravesando el mejor punto de forma de la temporada, algo que se deja notar en el rendimiento general del equipo, sobre todo en lo que respecta a la faceta atacante. El castellonense, que parecía tener un pie fuera del Oviedo para la próxima campaña, acaba de cambiar de representante, algo que abre la puerta a su continuidad y a que la entidad azul le pueda hasta ofrecer un contrato de larga duración.