Grippo, la ausencia más extraña en la caída azil en Castellón

La baja del central suizo, inesperada en parte del vestuario y en los despachos, vuelve a delatar una de las realidades del conjunto azul esta campaña: los bailes de nombres en la defensa. De hecho, únicamente Juanjo Nieto en el lateral derecho ha tenido el puesto asegurado en los partidos que van de curso. El resto, entre lesiones, sanciones y decisiones técnicas, han ido yendo y viniendo del banquillo al campo. El único que no ha entrado en la dinámica ha sido Diegui, que, no obstante, sí participó frente al Alcorcón. Lucas y Mossa se turnan prácticamente cada partido en el lateral izquierdo, pero el puesto de central ha estado más repartido. Grippo perdió un estatus de indiscutible que parecía asegurado tras el inicio de Liga. Pero luego recuperó la confianza del Cuco y sumó nueve titularidades consecutivas desde su vuelta al once, que tuvo lugar en el encuentro ante el Albacete en el Tartiere (0-1). Ese fue su récord esta temporada hasta que el Cuco le dio descanso en Alcorcón en medio de una revolución general. Cuando parecía que regresaría al equipo, se volvió a quedar fuera. Arribas, en cambio, repitió y ya suma cuatro partidos de titular tras su vuelta. Christian Fernández, por su parte, se cayó del once por sanción ante el Mallorca, por decisión técnica frente a la Ponferradina, pero regresó a la defensa de cinco en Alcorcón y mantuvo su puesto ante el Castellón. De cara al partido ante Las Palmas, el puesto de central está más abierto que nunca. En base a cifras, la pareja Arribas y Grippo ha sido la que mejor rendimiento le ha dado al Cuco: solo dos derrotas en ocho partidos.

Christian vuelve a ser lateral zurdo

Christian Fernández partió la temporada pasada como teórico central y finalmente acabó en el lateral izquierdo, su posición más habitual en toda su carrera. El Cuco lo alternó con Mossa durante el tramo más importante del curso pasado, cuando se decidió la salvación. Este curso la historia parece que puede repetirse: Christian acabó los dos últimos partidos jugando por la banda izquierda, frente al Alcorcón y contra el Castellón. En Castalia cerca estuvo de dar una asistencia de gol tras una buena jugada y un buen centro que Rodri remató fuera. Los ensayos de la semana determinarán si Christian pueda regresar o no de inicio al lateral izquierdo.