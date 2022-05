Las lecciones que debe extraer el Oviedo de la locura ante el Zaragoza: hablan los técnicos

Tras la locura del Tartiere, el Oviedo ya juega su particular play-off. El play-off previo al play-off. Y esa particular pasarela empieza el sábado en Las Palmas a las 22.00 horas. En el estadio de Gran Canaria se vivirá algo parecido a una eliminatoria a vida o muerte. Con una diferencia: al Oviedo le vale el empate en Canarias para depender de sí mismo en la última jornada ante el Ibiza.

Antes, al equipo azul le toca resetear la mente tras un empate ante el Zaragoza (3-3) que por momentos fue todo lo contrario de lo que acostumbra al Oviedo, habitualmente una roca atrás. Hay lecciones para extraer. Una básica, según se rumia en el club, que tener la cabeza fría y mentalizarse para lo que queda es fundamental para no volver a cometer los errores defensivos de un partido ante el Zaragoza que no tuvo ninguna lógica desde el punto de vista táctico. Un correcalles casi desde el primer minuto.

Lo que suele horrorizar a Ziganda, que en su comparecencia posterior ya puso el foco en Las Palmas. “Cuando un partido se vuelve loco no lo controla nadie y el futbolista se contagia de esa inercia. Cuando entrenaba al Numancia empatamos un partido 6-6 con el Lugo y no fueron siete de milagro”, analiza el extécnico del Oviedo Juan Antonio Anquela, que hace hincapié en los goles encajados por el equipo azul y no le da mayor importancia a la pérdida de solidez ante el conjunto maño.

“Los goles fueron a balón parado y cuando sacan en corto y te mueven la defensa los jugadores pierden la noción del tiempo y las distancias. No es fácil defender esas jugadas”.

La parte positiva para el Oviedo de lo vivido ante los maños puede ser evitar una posible relajación ante Las Palmas. “Los jugadores saben lo que se juegan y que habrá un ambiente complicado y fuerte, será muy diferente. Los jugadores del Oviedo tienen personalidad para afrontarlo”, cree Anquela. El jienense, quizá por la experiencia, no se anda con paños calientes. “El Oviedo se juega el sábado la vida, porque si llegas al último partido de Liga sin depender de ti… Reza lo que sepas”, matiza. “Al Oviedo le vale el empate, pero yo no he visto a ningún equipo en mi vida que salga a empatar un partido. Percibo una euforia desmedida en la gente del Oviedo y esto no es fácil. Cualquiera te gana y te complica la vida, mira el Zaragoza...”.

A Aritz López Garai, técnico y actual comentarista de Segunda División, todavía le sorprende el partido del Oviedo ante el Zaragoza. “No hay explicación, el Oviedo es un equipo fiable y sólido que huye de las montañas rusas, como la del Tartiere. Lo que sucede es que los jugadores se pueden contagiar del ambiente. Es muy difícil ver al Oviedo cometer esos errores defensivos”, opina el vasco. “Ante Las Palmas se verá un partido completamente diferente y no tendrá nada que ver. Creo que habrá mucho orden y precaución y al Oviedo le irá mejor ese escenario que el correcalles ante el Zaragoza”. Según el técnico, pues, el equipo azul debe hacer todo lo posible para regresar a los orígenes y ser ese conjunto aguerrido y sólido que le permitió escalar a la promoción. “Las Palmas-Oviedo será un partido de play-off y los del Cuco tienen que defender esa plaza, si no, perderán el tren”.