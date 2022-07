La libreta de Bolo ya tiene un plan para el Oviedo: el boceto que pactó con la dirección deportiva

Hay pocos fichajes, pero sí líneas maestras. Las que pone Jon Pérez Bolo, que mañana se pondrá manos a la obra en El Requexón para construir el proyecto del nuevo Oviedo. "Bolo es rock and roll, hará un equipo de autor", dicen en el club sobre el técnico bilbaíno, que pese a pasar pocos días en la ciudad tras el fichaje tuvo tiempo para dejar bien claro lo que quiere en varias reuniones con la dirección deportiva. He ahí una diferenciación con Ziganda, que siempre dio su opinión, aunque tuvo un papel más secundario en la confección de la plantilla. Bolo no lo pretende y en las reuniones con Tito fue, línea por línea, dando las pinceladas de lo que considera mejor para el Oviedo.

Un portero fuerte en el juego aéreo. El técnico azul fue advertido nada más llegar: la renovación de Femenías estaba cuesta arriba y la intención pasaba por fichar otro portero complementario a Quentin Braat, ya anunciado, y a Tomeu Nadal, con contrato en vigor. Se busca, en sintonía con el entrenador, un portero con experiencia en Segunda y que domine el juego áéereo. En el radar está José Antonio Caro, que pertenece al Valladolid y coincidió con Bolo en la Ponferradina, pero hay más opciones. Preocupación en la zona central. Dicen el club que Bolo está muy tranquilo con los integrantes de la defensa, sobre todo, con los centrales: Costas, Calvo y Tarín tienen las características que convencen al bilbaíno, que exige a sus defensas buena salida de balón y también velocidad. El Oviedo busca un cuarto central, pero la preocupación no está en la búsqueda de otro zaguero, sino en los actuales. Costas y Calvo tienen a equipos siguiéndole la pista y cuentan con una cláusula de rescisión de 500.000 euros y un millón respectivamente. Si no sale ninguno –se da por hecho que Tarín no se moverá–, los tres se disputarán un puesto, como la pasada temporada. El centro del campo necesita caras nuevas. Bolo se lo ha hecho saber el club: el centro del campo es prioritario. Se necesita un perfil creativo que además tenga recorrido. Eso es lo que ha pedido el entrenador del Oviedo. Un complemento para Luismi, de estilo defensivo, que haga olvidar a Brugman, que firmará por los Galaxy de la MLS. Tito, que tiene a Jandro Orellana en su radar, ya lo busca en el mercado. En la plantilla está Hugo Rama, fichaje invernal de Rubén Reyes. Montiel, cerca de volver al Oviedo, daría más opciones al ataque. Los planes de Bolo tienen varias posibilidades en el ataque. Todas ellas incluyen a Montiel, que negocia su segunda cesión en el Oviedo tras haber estado a préstamo del Rayo y está cerca de llegar a un acuerdo con el club azul. Tener al madrileño, un jugador que no gozaba de la confianza total del Cuco, permitirá a Bolo variedad en el ataque mientras se soluciona el futuro de Borja Sánchez. En estos momentos, los planes del técnico tienen dos frentes. Uno, jugar con un esquema de dos delanteros. Lo ideal para el técnico sería juntar a Borja Bastón y Sergi Enrich. El primero de ellos cuenta con el interés de varios equipos y pese a que tiene contrato, su futuro azul no está garantizado. El segundo es un objetivo para los azules y tiene más equipos detrás, entre ellos el Levante. Otra posibilidad que Bolo tiene en mente sería jugar con un mediapunta, para lo que tiene a Borja Sánchez y Montiel. Extremos clásicos: centros y velocidad. Si Bolo cumple su plan, Viti será un jugador importante. El técnico del Oviedo prioriza la velocidad por las bandas y los centros al área. De hecho, se busca al menos un extremo rápido para la izquierda. La misma premisa se cumple para los laterales. El Oviedo espera a Pomares, ya ex del Tenerife, y quiere otro más ofensivo para suplir a Cornud. En la derecha está Lucas.