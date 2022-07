El Oviedo le pone fecha de caducidad a la oferta de renovación a Borja Sánchez

El Oviedo la ha puesto fecha de caducidad a la oferta de renovación que tiene Borja Sánchez encima de la mesa desde hace varias semanas. El atacante oviedista está en pleno proceso de decisión: o seguir de azul o probar suerte en Primera. El club azul no quiere que la operación de eternice y quiere saber lo antes posible si puede contar o no con el ovetense. Así lo desveló Tito Blanco, director deportivo, en unas declaraciones después de la presentación de Braat y Luengo. Tito habló largo y tendido de varias situaciones de la plantilla.

Renovación de Borja Sánchez

“La situación está exactamente igual que hace un mes. No quiero decir que no la controlemos, la debemos resolver lo antes posible y estamos en ello. A ver qué decisión final se toma, pero vamos a poner ya un tiempo. No puedo decir el número de días, pero vamos a entrar en una fase definitiva. No solo por nosotros, si no por el propio jugador. La situación se puede poner incómoda. Respetando al propio Borja, que es entendible. Queremos que el también se ponga en la nuestra. Quiero que sea más pronto que tarde”.

Montiel, cerca del Oviedo

“Hay interés, no lo voy a negar. Es un jugador que me ha gustado siempre y al míster también. Nos puede ayudar por sus actuaciones. Estamos en la línea de poder cerrarlo más pronto que tarde”.

Pierre Cornud salió del club azul

“Fue una salida, he leído y he visto algunas cosas, pero poco. La he vivido con más tranquilidad que otras personas. Pierre pide salir, se consigue cerrar la operación y todos estamos contentos. En esa posición tenemos que incorporar a gente”.

El mercado

“Es un mercado larguísimo, es una barbaridad. Es lo que votan los clubes en las asambleas, para las direcciones deportivas no es bueno y esa es mi opinión. No entiendo que se pueda ir un jugador a otro club, lo tienes que aceptar porque es la norma. Contamos con todos los jugadores, el míster y yo no tenemos ese conocimiento de día a día. Hemos venido de nuevas, de ver mucho Primera y Segunda. Tenemos conocimiento de primera mano. En este momento, todos los que han empezado la pretemporada y salvo que ellos puedan salir".

¿Hay ofertas por Bastón o Costas

“No te puedo dar información privilegiada. Tampoco puedo decir que tenga miedo. Vamos a estar preparados porque en esas dos opciones, porque hay posibilidades. Tenemos que estar preparados para cualquier imprevisto, que están a la orden del día. No en esas posiciones, si no en otra cualquiera”.

¿Cuántos jugadores quiere?

“No sabría decirlo, ha empezado con la plantilla. Con cuatro, cinco, seis o siete por cerrar y dejar ya por concluida. Igual son 8 porque te piden dos salir, o se quedan en tres. Me gusta doblar y tener como mínimo 22 jugadores. En la parte donde juega el extremo izquierdo, por numeración, nos hace falta cubrirla. En el resto tenemos dos jugadores y hay futbolistas polivalentes. Nos falta algún jugador, pero no estoy preocupado ni tranquilo. Estamos como está el mercado”