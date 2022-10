Dani Calvo tiene una rotura y estará varias semanas de baja

La enfermería del Oviedo no gana para disgustos. Calvo no se entrenó ayer en El Requexón y hoy será baja ante el Cartagena. El club no ha comunicado un parte médico sobre su dolencia, pero el central, titular indiscutible en este inicio de Liga, tiene una pequeña rotura muscular y el tiempo de baja estimado es de unas tres semanas. Se trata de la octava lesión en el equipo azul, que además obliga a Bolo a recomponer su defensa para el importante partido de esta tarde.

El técnico había probado durante la semana con Calvo y Costas en la retaguardia. También en el ensayo del jueves. El central oscense notó unas molestias después de esa sesión y más tarde se confirmó la rotura. El plan se vio entonces alterado. La baja de Calvo, inesperada teniendo en cuenta que el central no es propenso a las lesiones, se trata de un serio problema para el Oviedo por la fiabilidad que ofrece el defensa desde su llegada a Asturias. La pareja formada por Tarín y Costas será pues, salvo sorpresa, la que presente esta tarde Bolo. Se trata de un dúo inédito en el Oviedo y una defensa de estrenos en el Tartiere. Costas y Tarín nunca han jugado juntos como titulares en una defensa de 4 hombres. Sí coincidieron el curso pasado en dos ocasiones, ante el Lugo y el Burgos, pero el dibujo era con tres centrales. Costas, además, todavía no ha debutado en esta temporada debido a una lesión de la que ya está recuperado. El gallego está llamado a ser el líder de la defensa, hasta ahora la línea más fiable del equipo de Bolo. En el lateral derecho también puede haber otra vuelta de tuerca con la entrada de Miguelón, teórico titular durante toda esta semana en los ensayos. Pomares jugará seguro en el flanco zurdo y de esta forma saldrá de mano por primera vez en el Tartiere. Bolo quiere amplitud y el plan es que Marcelo se vaya al centro desde la izquierda para que el lateral ocupe toda la banda y ponga centros a los delanteros. La idea está clara: ganar en profundidad sin perder la solvencia atrás con una defensa inédita y un equipo que necesita ganar.