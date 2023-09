Intrahistoria de la pedrada en la previa del derbi: el Sporting presentará denuncia y se busca a los violentos

La previa del derbi asturiano disputado ayer en el Tartiere, que como cada año vivió un gran ambiente y congregó a miles de aficionados, se vio empañada por un episodio lamentable a pocas horas del comienzo del partido. El autobús del Sporting fue apedreado al entrar en Oviedo por dos individuos a los que ahora busca la Policía Nacional y una de las lunas se hizo añicos, causando un gran susto a toda la expedición rojiblanca. En el vehículo iban un total de 44 personas y afortunadamente, más allá del impacto y del shock, no hubo ningún herido. Esa es la mejor parte, ya que podría haber ocurrido una desgracia, por la fuerza del golpe y la rotura.

La Policía Nacional investiga ahora el suceso, para dar lo antes posible con los responsables, aunque la tarea no será nada fácil. El suceso tuvo lugar a la entrada de Oviedo cerca de La Pixarra, en una zona tranquila, en la que apenas había hinchas.

El autobús del Sporting iba escoltado por la Policía, por la parte delantera y trasera, lo que no evitó la pedrada. Por la forma en la que tuvo lugar el incidente, lo más probable, según fuentes cercanas, es que los autores planearan de ante mano el ataque, situándose en una zona lo suficientemente lejana para lanzar la piedra y no ser identificados. No obstante, la investigación está en curso. Los individuos que lanzaron la pedrada (se da por hecho que son varios) podrían ser autores de varios delitos: contra la seguridad víal, contra la Ley del Deporte el Racismo y la Violencia. Incluso esos hechos podrían ser tipificados como atentado a la autoridad.

Mientras la Policía investiga lo sucedido, el Sporting tiene decidido presentar mañana una denuncia por este suceso. El susto en la expedición fue mayúsculo. Los jugadores que iban sentados en la parte trasera vieron saltar los cristales. Gio Zarfino, uno de los que más se impactó, estaba muy cerca.

La pedrada tiene lugar en el primer derbi desde el reencuentro con medidas de seguridad flexibilizadas, después de que en los anteriores no se hubiesen registrado incidentes, algo que lamentan las autoridades, ya que el dispositivo, que funcionó a la perfección, se ha visto empañado por la acción de estos violentos.