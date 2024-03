Las tres cucharadas diarias de aceite de oliva que te ayudan a bajar la barriga

En no pocas ocasiones la clave para adelgazar no es tanto lo que comes sino la cantidad que ingieres de ese alimento. Los nutricionistas aseguran que todos los alimentos que son naturales, es decir, que no han sido procesados, son beneficiosos para tu salud. ¿La razón? El viejo axioma de que tienes que “comer de todo” para estar saludable. Uno de los nutricionistas más seguidos en redes sociales (“Mundo en forma” en Instagram) ponía un ejemplo muy gráfico hace apenas unos días. El aceite de oliva virgen extra (AOVE) es uno de los mejores productos que puedes consumir por sus propiedades nutritivas pero debes hacerlo de forma controlada. Tres cucharadas al día, por ejemplo, te aportarán 360 calorías.

La clave es que esas calorías sean “bien aprovechadas”. Sin duda si usas esas cucharadas para preparar un desayuno rico y nutritivo será mucho más beneficioso que si desayunas dulces como alto valor calórico y poco valor nutricional que lo único que van a hacer es engordarte y sumar calorías vacías a tu dieta. Además así tendrás menos hambre y caerás menos en el “picoteo” de media mañana.

Perder peso no es, ni mucho menos, una tarea complicada si sabes cómo afrontarla. Y es que en este sentido los nutricionistas insisten una y otra vez que lo más importante es caer en los que se denomina un déficit calórico. Es decir: no hay secreto ninguno ni dieta milagro que te pueda ayudar. Tienes que tener en cuenta las calorías que consumes durante el día y las que ingieres. Y lo que comes tiene que ser menor que lo que gastas. Hacer otro tipo de régimen más estricto (como los que venden muchas grandes cadenas), sólo va a hacer que de pronto bajes muchos kilos y los recuperes en un corto período de tiempo. Es lo que se conoce como el tan temido “efecto rebote”. Pero ¿cómo luchamos contra eso? De una manera muy sencilla.

No obstante, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos. Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder peso, hasta cinco kilos en un solo mes. ¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales. Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo.

El comer sano no es sinónimo de ingerir solo ensaladas de lechuga y tomate ni pasar hambre a todas horas Existen multitud de alimentos bajos en calorías que son un aliado fundamental para sobrellevar la dieta y emplear como snack entre comidas.