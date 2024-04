Recomendaciones de los neumólogos ante el nuevo episodio de calima que llega a España

La Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que durante este fin de semana España va a sufrir un nuevo episodio de calima a causa de la llegada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África.

Un fenómeno meteorológico muy habitual en verano, aunque cada vez se produce con mayor frecuencia en otras épocas del año y que supone un empeoramiento sustancial de la calidad del aire.

Esto supone un problema para la salud puesto que como explica el doctor Luis Manuel Entrenas, jefe de servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba,:

"La calima puede provocar irritación en las vías respiratorias, agravar las alergias, e irritar la piel”.

De ahí la importancia de que aquellos pacientes que sufren alguna enfermedad respiratoria de base tengan que extremar las precauciones durante estos días.

La calima se extenderá mañana por España en un fin de semana con 30ºC y lluvias de barro, según eltiempo.Es. / EL TIEMPO.ES

¿Qué hacer ante estos episodios de calima?

El doctor Entrenas explica que la calima está constituida por polvo del desierto en suspensión y su capacidad de daño en el pulmón depende de su densidad.

Los pacientes respiratorios tienen una particularidad en su vía aérea y es la hiperreactividad bronquial. “Esto significa que reaccionan con mayor intensidad (tos y broncoespasmo) ante un estímulo que no provocaría síntomas o serían muy leves en una persona sin patologías respiratorias”.

Debido a ello, algunas patologías respiratorias crónicas, como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), son susceptibles de agravarse a causa de este fenómeno. Por eso, el doctor insiste en que estas personas deben utilizar mascarilla en ambientes exteriores durante estos días de calima.

Además, el especialista también recomienda que estos pacientes deben evitar realizar cualquier actividad física al aire libre durante los días de mayor densidad de calima, incluido el ejercicio físico de moderada intensidad.

Los neumólogos recomiendan el uso de la mascarilla durante el episodio de calima. / Azerbaijan Stockers. Freepik.

Calima y contaminación: una muy mala combinación para la salud

Otro de los problemas derivados de los episodios de calima es cuando esta intrusión de partículas se une a la ya de por si peligrosa contaminación atmosférica, al sumarse todo el conjunto de partículas en suspensión y gases generados por las actividades industriales y vehículos y la combustión de biomasa y combustibles fósiles.

La contaminación atmosférica está causada principalmente por las partículas resultantes de la quema de los combustibles fósiles en los motores de explosión, los elementos originados por la rodadura de los vehículos como los derivados de la abrasión del asfalto, neumáticos y frenos.

Así, el doctor Entrenas advierte de que la contaminación atmosférica es causante de originar patología per se o agravar otras existentes (especialmente asma y EPOC).

La calima también provoca picor y escozor de ojos. / Freepik.

Otros efectos de los episodios de calima

Además de la afectación respiratoria, “el picor e irritación en los ojos también es frecuente cuando vivimos episodios de calima densa y persistente”, señala el doctor Ángel García el oftalmólogo de Vithas Eurocanarias Instituto Oftalmológico.

De hecho, “estos síntomas son aún más persistentes en personas que deben trabajar a diario en la calle o están mucho tiempo expuestas al polvo en suspensión”.

Con el fin de reducir estos efectos en los ojos el especialista en oftalmología ofrece varias recomendaciones:

“ Realizar lavados oculares con suero fisiológico ”

” “ Usar frecuentemente lubricantes/lágrimas artificiales ”

” No frotar los ojos en el caso de que piquen “ya que se puede dañar la superficie ocular”.

Además de esto, el doctor García señala que “si los síntomas no remiten es aconsejable acudir a la consulta de urgencias oftalmológicas. Estas recomendaciones son aún más importantes ante pacientes ya diagnosticados de enfermedades de la superficie ocular, como la queratitis, queratocono, úlceras, etc. o aquellos que han sido recién operados”.