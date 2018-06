Los jugadores de la selección salen en defensa de De Gea

Sergio Ramos, capitán de la selección española, lanzó un mensaje de ánimo a David de Gea tras su mal partido ante Portugal, y le invitó a "no rendirse nunca", asegurando que lo quiere "siempre" en su equipo.



Desde que acabó el estreno de España en el Mundial de Rusia con el empate ante Portugal, los mensajes de ánimo de jugadores de la selección española y el seleccionador Fernando Hierro se han sucedido para De Gea.



Ramos no habló ante los medios tras el encuentro y su mensaje lo lanzó desde la concentración de la Roja en Krasnodar. "No se trata de no equivocarse, se trata de no rendirse nunca, siempre en mi equipo", escribió en castellano e inglés con una foto del partido fundido en un abrazo con De Gea tras el error del portero que costó un gol de Cristiano Ronaldo.



No se trata de no equivocarse,

se trata de no rendirse nunca.

It's not about never failing,

it's about never giving up.

En mi equipo siempre, @D_DeGea

Always on my team.

¡Seguimos! / Let's keep it up.#VamosEspaña ???? pic.twitter.com/SNizXiBW1Y