El juego duro de Nordin Amrabat incendia las redes sociales

La dureza de Marruecos, en general, y la de Amrabat, en particular, es una de las temáticas recurrentes en este duelo de la tercera jornada del Grupo B del Mundial de Rusia entre España y el combinado norteafricano. El del Leganés se las ha tenido con varios jugadores de la selección española. La sangre no ha llegado al río, pero ha habido varios lances a tener en cuenta.



Uno de ellos lo protagonizó el ex del Málaga ante Busquets. También le dejó un ´recado´ al central de España, Ramos. Tiene una amarilla al descanso, al igual que sus compañeros Boussoufa, El Ahmadi y da Costa. Los de Hierro, de momento, ninguna.





Amrabat pugna por un balón con Ramos. REUTERS

El juego duro de la selección marroquí, y de Amrabat en particular, no ha pasado desapercibido en las redes sociales,por parte de los tuiteros.