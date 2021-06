Un estreno canino y oviedista: los perros del futbolista Mossa inauguran un camino en Hevia (Siero)

Y señala los quitamiedos de la carretera que aún tienen el brillo de lo que se acaba de estrenar y que están colocados en el puente situado en el camino Pumarín (Hevia). La pregunta la hace el futbolista José María Angresola Jiménez, Mossa, al ingeniero de caminos y dueño de la empresa que los instaló, Fernando Iglesias. Y no puede ser más acertada: el tramo se inaugura esa misma mañana, la de ayer, y por eso el contratista está por allí. Aunque no reconoce al jugador pese a ir vestido con la equipación del Real Oviedo. Y le da todo tipo de detalles sobre la obra: “Pusimos las vallas, quitaron unas verdes que tenían y asfaltamos el camino”. La conversación no se alarga demasiado y Mossa sigue su paseo matutino por la zona, con sus perros “Theo” y “Romeo”.

A los pocos minutos, aparece el concejal de Medio Rural, Alejandro Villa, visiblemente emocionado: “¡Nos acabamos de encontrar a Mossa por aquí paseando! ¡Si lo vuelvo a ver, le pido una foto!”. Se siente afortunado: como seguidor del Oviedo que es, es una suerte para él coincidir con uno de los jugadores en plena inauguración del camino. Además, está muy orgulloso de las obras que se están llevando a cabo en la zona rural del concejo y del resultado del proyecto: “Poco a poco, llevamos 50 kilómetros asfaltados. Esto era una necesidad para los vecinos”.

El contratista, por su parte, reacciona. Afirma que a partir de la anécdota de esta jornada será del Oviedo. Admite que está un poco sorprendido: “Nos lo acabamos de encontrar, pero la verdad que no lo reconocimos”.

“Desde pequeño”

La visita a la vía continúa con normalidad. Suben un poco la cuesta y el concejal explica las obras que se realizaron a lo largo de seis semanas: limpieza del camino, proyección de una cuneta-bordillo de 50 centímetros de ancho para mejorar el drenaje y colocación de barandillas en los laterales con un presupuesto de 90.534,44 euros.

Pero no se detiene demasiado con las explicaciones porque por el sentido contrario regresa el jugador de fútbol. Entonces, Villa no se resiste y con la ilusión de un niño le pide a Mossa una foto: “Yo es que soy del Real Oviedo desde pequeño”, cuenta. El deportista le entrega la correa de sus dos canes a Fernando Iglesias, que los sujeta en un lateral mientras se toma la imagen: “A mí me pareció mejor cogerlos que dejarlos por ahí sueltos”, señala después, cuando el futbolista ya se ha marchado.

Una vez con la fotografía hecha, el concejal le cuenta el motivo de su visita: “Vinimos a inaugurar la carretera, que hoy es el primer día que se puede transitar”. Los perros de Mossa, precisamente, fueron de los primeros en hacerlo. “Yo te lo cuido (el camino)”, le promete a Villa, ya que acostumbra a pasear por esos lares con sus canes. El camino ahora tiene 990 metros de longitud y 3,85 de ancho, aunque los laterales siguen cubiertos de verde. Y eso es lo que más atrae la atención a los perros de Mossa, que rebuscan entre la maleza después de estrenar la vía.