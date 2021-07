Los vecinos de la Pola denuncian un vertedero en plena senda fluvial del Nora

A los bordes del camino de la senda fluvial del Nora que une Pola de Siero y Lieres hay lo que los vecinos han bautizado como un “vertedero milenario”, un espacio donde se deposita la basura que no tiene cabida en el punto limpio. Hay residuos de todo tipo: materiales de construcción, matojos y ramas de la poda e incluso botellas de aceite. A eso, la semana pasada se le sumó un cargamento de neumáticos que ya han sido retirados. “Estaban justo aquí, en la curva”, afirma Alejandro Vigil, señalando la linde del camino, justo delante de los matorrales.

El problema, según cuentan, viene del punto limpio: hay determinados materiales de los que el operario no se hace cargo, bien sea porque no entra dentro de los residuos que no corresponden a los contenedores disponibles, o por otras razones. “A veces, son todo trabas. Porque si vas con una lata de pintura y dicen que ahí no te la cogen, y no lo puedes tirar a la basura normal, ¿qué haces con ello?”, indica Vigil, uno de los habituales por la senda fluvial.

Pasea por ahí todos los días, y está “harto” de ver basura en los alrededores. Aunque entiende la actitud de la gente, que a veces no tiene otro remedio. “Es que es curioso que esté a menos de 200 metros del punto limpio”, afirma. Y esto se hace el doble de curioso porque la multa por verter residuos, dependiendo del tipo, pueden alcanzar los doscientos euros, indica.

El problema viene de largo. De hecho, hay un cartel del Ayuntamiento, algo deslucido por el paso del tiempo, donde se advierte de que está “Prohibido verter basuras bajo sanción”. Pero a tres pasos hay varios sacos de plástico con restos de una obra, tapados por los restos de una poda, y al lado, dos garrafas azules llenas de aceite usado.

“Esto es un vertedero milenario”, explica. Pero esta semana fue la primera vez que alguien tiró un cargamento entero de neumáticos. “Ahí al fondo hay lavadoras y todo tipo de cosas. Ya es demasiado”, afirma Vigil señalando de nuevo el fondo.