La Guardia Civil en Lugones

Evidentemente, las nuevas generaciones y los ciudadanos que fijaron su residencia en los últimos años en Lugones desconocen que, a pesar de contar con muchos menos habitantes, nuestro pueblo disponía de una casa cuartel de la Guardia Civil hasta 1989. O sea, hasta hace 33 años. Estaba situada en la avenida de Oviedo, inmediatamente antes del Cruce Nuevo a mano izquierda. Cuando se comenzó a vislumbrar la decisión de las autoridades competentes de cerrar, un grupo de ciudadanos se movilizó para que no se dejara desprovisto de este servicio a nuestro pueblo y limítrofes.

Existen documentos en nuestro poder en los que, en escrito del 8 de mayo de 2002, el por entonces jefe del Gabinete Técnico nos comunica textualmente lo siguiente: “Que en junio de 1989 fue preciso desalojar el inmueble que ocupaba por la declaración de ruina leal y progresiva del mismo. Sin embargo, nunca está desprotegido pues, replegado el puesto en el de Noreña, se continúa atendiendo el ámbito territorial del puesto, que englobaba dos pequeñas partes de los municipios de Noreña y Llanera”. También en dicho escrito se informa de que la localidad de Lugones “está en la demarcación del Cuerpo Nacional de Policía, que ostenta la competencia y viene velando por la seguridad en esa localidad y ámbito territorial”.

Centro del Era en Lugones. Como ya se ha informado, el primer ingreso en este establecimiento ha sido el de una señora de Grado, aunque procedente de una residencia de Oviedo. La segunda inquilina, que se incorporó el 21 de marzo al centro, ha sido una lugonense llamada Juanita Prado, que está encantada de encontrarse en su pueblo y asegura que le ha “tocado la lotería”. No es de extrañar, pues Juanita permaneció durante tres años en una residencia de Celorio (Llanes). Ya son cinco las personas ingresadas.

Plantación de árboles. Desde hace semanas, todos los sábados y con éxito. Primero fue en la finca de Santa Isabel y luego en el parque de la Paz. El plan “Minibosques” de “LA NUEVA ESPAÑA” y del Ayuntamiento de Siero, que ya se cerró, reunió a niños y mayores que, previamente y a través del periódico, reservaron plaza para plantar un árbol. Como nos gusta participar, nos tocó plantar un laurel. Lo tengo bien localizado para comprobar cómo se va desarrollando. En total, 618 árboles los que se iban a plantar. Además de la belleza que aportan, nos vienen muy bien para contrarrestar la contaminación.

Parque Puerto de La Cubilla. También está experimentando una sensible mejora el parque que, en principio, era conocido por el de Las Traviesas y que ahora se le ha bautizado como de La Cubilla. Estamos seguros de que quedará un estupendo parque en función del tamaño del mismo. Recordar que no están tan lejos los años en que en Lugones no había ni un parque. Ni tan siquiera bancos para sentarse en las calles.

“La caravana de versos”. Concierto “Pasión en vena. Recordando a Luis Eduardo Aute” en el Centro Polivalente Integrado de Lugones. Fue el acto conmemorativo del Día Mundial de la Poesía en Lugones.

Perlas de sabiduría. “Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos, como hermanos”, Martin Luther King.