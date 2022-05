Pola de Siero tiene poca oferta de viviendas de obra nueva en venta. Así, al menos, lo dicen las inmobiliarias de la localidad, que explican que solo hay dos promociones de pisos que están cerca de terminarse para aumentar el parque inmobiliario de la localidad y que no hay perspectiva de que se pongan en marcha otras nuevas. “No hay ningún tipo de oferta ni nada previsto para que la haya”, dice María Ángeles Rivas, de la inmobiliaria La Isla, ubicada en la capital sierense. Para ella esa escasez en la oferta no se corresponde con las necesidades: “Hay demanda”. Además, en su opinión existen “zonas que se tendrían que desarrollar”. Otro problema, sostiene Rivas, es que “hay solares en el centro en los que a los propietarios no les interesa construir”. Entre los lugares que cita esta agente inmobiliaria para poder levantar nuevas casas estarían “Siero Este y detrás de la estación de autobuses”.

Rodrigo Caporrino, de la inmobiliaria Casa Nueva, pone un ejemplo muy gráfico para ilustrar la ausencia de nuevas construcciones en la Pola: “Trabajo en esta inmobiliaria desde hace 11 años y cuando empezamos había siete grúas construyendo obras nuevas y otras dos más haciendo rehabilitaciones en viviendas, ahora mismo hay solo una haciendo una rehabilitación cerca de la plaza de Les Campes”. La escasez de pisos nuevos hace que la gente que busca una vivienda en la Pola tenga que decantarse por otras opciones. “La demanda de pisos no ha variado mucho en los últimos años, es bastante estable, está a niveles de 2019, lo que sucede es que la escasez de obra nueva hace que la gente busque viviendas para reformar”, añade Caporrino, que señala que los precios son “poco atractivos”, puesto que alcanzan las seis cifras aún necesitando una reforma. La agente inmobiliaria Edeleine López también está convencida de que se necesita más obra nueva en Pola de Siero para atender la demanda sobre todo de la gente joven que se quiere instalar en la localidad: “Hace mucho tiempo que hemos detectado que faltan viviendas nuevas, los jóvenes quieren pisos de obra nueva, prefieren que sean un poco más pequeños pero que sean nuevos”, explica. Un problema al que se le une el del aparcamiento: “Los pisos que hay en la zona antigua casi ninguno tiene garaje y los jóvenes quieren la comodidad de bajar del coche, aparcar en el garaje y subir a casa”. La zona más nueva de la localidad es Siero Este, cerca del mercado de ganado, pero, dice Edeleine López, de Reines Pola de Siero, “allí está casi todo vendido”. “La gente busca nuevo o seminuevo y no lo hay”, insiste. Uno de los problemas es que los solares están todos comprados, pero los constructores no consideran que sea un buen momento para invertir en nuevas construcciones. “Los solares que hay alrededor están todos comprados, pero los constructores no quieren invertir ahora”, señala López. En cuanto a los que hay en la zona del centro, la más antigua, explica que otros de los problemas es el tamaño: “Hay casos en los que el solar es muy pequeño y no merece la pena realizar la inversión”. La ausencia de obra nueva repercute en el precio de las viviendas antiguas que hay en el centro: “Sube el precio del metro cuadrado en el antiguo, aunque también allí suelen ser pisos más grandes, de unos 100 metros, cuando la obra nueva es como mucho de 75”. El interés por casas en El Berrón y Noreña crece de forma “brutal” ante la apertura de Amazon

Las inmobiliarias de Pola de Siero también han detectado en los últimos tiempos un aumento de la demanda de viviendas en localidades como El Berrón (Siero) y el vecino concejo de Noreña. Asegura el agente inmobiliario Rodrigo Caporrino que esto está “directamente relacionado con la próxima apertura de la nave de Amazon” en el polígono de Bobes. La cantidad de puestos de trabajo que generará la base logística de la empresa estadounidense en el Noroeste de España es un reclamo importante para unas localidades que están muy próximas a esta instalación. “El tema de Amazon en El Berrón y en Noreña se ha notado de manera brutal por los puestos de trabajo que va a generar y que hacen que las viviendas sean más atractivas, es donde más hemos detectado que crece el interés por las viviendas, aunque de momento los precios todavía no han variado mucho”, explica Caporrino, de la inmobiliaria Casa Nueva. Edeleine López, de Reines Grupo Inmobiliario, no ha notado tanto ese aumento de la demanda de viviendas en Noreña, aunque sí que es consciente de que “en El Berrón se está haciendo mucha obra nueva”. En cuanto a Amazon, con lo que más trabajaron fue con el alquiler: “Al principio alquilamos muchas viviendas en El Berrón para gente que estaba trabajando en la obra y muchos de ellos se han ido marchando”, explica. El lugar donde tiene más trabajo porque es en el que, asegura López, “hay más obra nueva y más demanda” es Lugones, donde de hecho esta inmobiliaria tiene otra oficina.