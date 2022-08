Los criadores de vaca parda, indignados por su exclusión del concurso de Agrosiero

Agrosiero regresa el próximo octubre tras dos años de parón y lo hace con polémica inicial. Los criadores de vacas de la raza parda de montaña, asturiana de la montaña y frisona se han quedado de una pieza al tratar de inscribirse para el certamen. "Han vetado la asistencia de todas las razas que no sean la asturiana de los valles", denuncia Santiago Manjón, secretario de la Asociación de Parda de Montaña en Asturias.

"Vetaron todo menos la asturiana de los valles y el certamen va a ser sólo de esa raza. Al resto, la casina, la parda de montaña y la frisona, solo las dejan ir a la exposición, asumiendo nosotros los gastos, sin ninguna ayuda como sucedía en años anteriores y sin poder acceder al concurso. Tendríamos que hacer una solicitud a través de las asociaciones de criadores y no están contempladas las dietas, con lo que muchos ganaderos ni se lo plantean", lamenta Manjón. Según añade, "nunca había sucedido esto, pues en nuestro caso, con 85 ganaderías de parda de montaña, siempre se iba a Agrosiero con una veintena de explotaciones y un buen número de reses". "Es una cacicada lo que están haciendo", afirma con indignación.

Manjón reseña que "siempre se cumplieron las exigencias en la raza, había mucho interés en la parda de montaña para asistir y la gente está muy molesta porque encima no sabemos nada, nadie nos ha comunicado nada de forma oficial. Simplemente, nos encontramos con que no podemos inscribirnos y exigiremos explicaciones al Ayuntamiento de Siero". El profesional advierte de la decepción que supone para los ganaderos "no poder concursar en un certamen como éste, con mucho tirón y después de las dificultades que estamos pasando, con el aumento de precios de piensos y forrajes". "La gente tenía ilusión por mostrar su trabajo, pero no nos dejan", denuncia. Del mismo modo, Manjón alerta de que la presencia monográfica de una sola raza restará calidad e interés a Agrosiero. "Mucho público iba a ver variedad y razas distintas, especialmente los que no son entendidos, y no sólo vacas iguales. Desconocemos a qué obedece una decisión tan absurda y discriminatoria", sentencia.