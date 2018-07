Ana Rosa Quintana responde a la pregunta más repetida sobre la carta de la víctima de La Manada: así logró la exclusiva

Ana Rosa Quintana cerró la pasada semana una temporada más que perfecta. Todo le salió bien a la reina de las mañanas. Las dos patas del programa con el que cada día (de lunes a viernes) abre la mañana el principal canal de Mediaset España: la política y los sucesos, funcionaron a la perfección. Y es que, a pesar de la fuerte competencia que tiene que soportar con la presencia de Susana Griso en Antena 3 (algunos días incluso pierde la batalla) el equipo de Ana Rosa Quintana ha dado este año dos exclusivas de las que todo el mundo habla y a las que habría que sumar entrevistas de primer nivel como la primera que concedió Grande Marlaska a una televisión hace tan sólo unos días.



En el campo de la política hubo dos noticias por las que destacó el programa de Ana Rosa. La primera es evidente: la llegada de Pedro Sánchez al gobierno convertía en ministro al que durante años fuera copresentador del programa: Máxim Huerta. En cuanto se supo la noticia había dos cosas claras: que todo el mundo iba a ver Ana Rosa al día siguiente para ver qué decía y que el ministro iba a conceder su primera entrevista a sus excompañeros. Y se cumplió el guión. Huerta llegó a atender a Ana Rosa desde Moncloa al viernes siguiente apenas unos segundos antes de entrar en su primer Consejo de Ministros. Pero es que luego encima la polémica salió mejor de lo que esperaban los directivos de Telecinco que querían conseguir audiencia: la dimisión de Huerta después de que se conociera su problema con el fisco hizo que se elevara aún más el interés por "ver que dice Ana Rosa": ella llego a decir (aquí lo puedes leer) que no le había gustado la comparecencia.

Las noticias de política ya habían protagonizado el programa meses antes de la llegada de Huerta al Gobierno. El equipo del programa de Ana Rosa consiguió acceder (gracias a la grabación de un cámara) a unos mensajes entre Puigdemont y Comín que a punto estuvieron de acabar con el proceso independentista. Y la temporada no acabó ahí.

La pasada semana la víctima de La Manada, la mujer con la que todo el mundo quería hablar después del juicio, la chica por la que cientos de miles de mujeres españolas invadieron las calles, rompió su silencio enviando una carta al programa de Ana Rosa que la propia presentadora leyó y que hizo que el programa de las mañanas de Telecinco estuviera en boca de todos. Una vez conocida la noticia se despertaron las especulaciones, ¿por qué la chica eligió el programa de Ana Rosa? Ella misma contesta hoy en una entrevista que publica La Nueva España.



Entrevista a los acusados

"Supongo que lo hizo porque cree en nosotros, me imagino, cree que lo vamos a hacer bien y le vamos a dar la difusión que se merece. Que nos hubiese elegido es uno de los mayores piropos para este programa", reconoce la presentadora haciendo hincapié en que "fue ella misma quién lo decidió de forma unilateral y voluntaria, se puso en contacto con nosotros". "Yo no hablé con ella, habló un compañero que me imagino le transmitió los valores del programa", concluye insistiendo en que "el programa no paga a nadie exclusivas, sólo para a los periodistas" y que "nunca ha entrado, no entra ahora ni nunca va a entrar" en sus planes entrevista ar un miembro de la manada.



Pero la de la víctima de La Manada no fue la única carta recibida por el programa, que también dio a conocer (aunque con una repercusión diferente) las palabras de la acusada de la muerte del pequeño Gabriel: esto fue lo que dijo.